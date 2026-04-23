Einen Tag nach der Ankündigung des CEO-Wechsels sind Tim Cook und sein designierter Nachfolger John Ternus im Steve Jobs Theater vor die Belegschaft getreten. Bloomberg hat nun Details aus der Versammlung veröffentlicht, die einen seltenen Einblick geben, wie Cook seine Amtszeit selbst bewertet.

Apple-Maps-Start war ein prägender Fehlschlag

Cook bezeichnete den holprigen Start von Apple Maps im Jahr 2012 als seinen ersten wirklich großen Fehler. Das Produkt sei zum Start mit iOS 6 schlicht nicht fertig gewesen. Apple habe den Zustand zu dem Zeitpunkt falsch eingeschätzt, weil die internen Tests zu lokal angelegt gewesen seien, führte er weiter aus.

Der Start von Apple Maps gehört zu den größten Fehltritten in Apples Software-Geschichte, was Cook dazu brachte, sich öffentlich zu entschuldigen. Rückblickend sei die Erfahrung aber wertvoll gewesen, so Cook. Wie er selbst sagte, sei die Liste seiner Fehler insgesamt ziemlich lang, doch größere Produktrückrufe, wie sie andere Hersteller in den vergangenen fünfzehn Jahren erlebt hätten, gab es während Cooks Amtszeit als CEO nicht.

Als einen seiner stolzesten Augenblicke beschrieb er die erste E-Mail eines Kunden, dessen Leben durch die Apple Watch gerettet worden war. Diese Nachricht hat ihn damals besonders bewegt. Inzwischen erreichen ihn solche Zuschriften nach eigener Aussage täglich.