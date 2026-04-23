Meta baut die KI-Zusammenfassungen in WhatsApp weiter aus. Künftig soll sich nicht mehr nur ein einzelner Chat zusammenfassen lassen, sondern der ungelesene Nachrichtenstapel über mehrere Unterhaltungen hinweg. Entdeckt wurde der Hinweis von WABetaInfo in der aktuellen TestFlight-Version der iOS-App.

KI-Zusammenfassungen für WhatsApp

Aktuell lässt sich in WhatsApp nur ein einzelner Chat zusammenfassen. Die Einzelchat-Variante startete im Juni 2025 in den USA. Eine Ausweitung auf weitere Märkte und Sprachen kündigte Meta damals zwar an, ein konkreter Zeitplan für Deutschland fehlt aber bislang.

Die Analyse des Chats läuft über Metas Private Processing, einer abgeschotteten Verarbeitungsumgebung, bei der laut WhatsApp weder Meta noch der Messenger selbst Einblick in den Nachrichteninhalt oder die Zusammenfassung erhalten.

Die Einzelchat-Analyse kann praktisch sein, wer jedoch nach einem Arbeitstag dreißig ungelesene Chats vorfindet, müsste jeden einzeln öffnen und nacheinander zusammenfassen lassen. WABetaInfo hat in der Beta-Version 26.15.10.71 nun Hinweise auf eine umfassendere Variante gefunden. Sobald in der Chat-Übersicht der Filter „Ungelesen“ aktiv ist, erscheint ein zusätzlicher Knopf für die Zusammenfassung der ungelesenen Chats. Technisch ändert sich am Grundprinzip nichts. Die Inhalte werden weiterhin über Private Processing verarbeitet. Die Funktion bleibt optional und muss aktiv vom Nutzer ausgelöst werden.

Parallel zur iOS-Beta taucht die Funktion auch in der Android-Beta 2.26.12.10 auf. Dass WhatsApp an beiden Versionen gleichzeitig arbeitet, spricht zumindest in den USA für einen zeitnahen Rollout. Einen Termin nennt Meta allerdings nicht. Wer die Funktion später nicht nutzen will, muss nichts tun. Private Processing ist standardmäßig deaktiviert. Zudem lässt sich über die erweiterten Chat-Datenschutzeinstellungen festlegen, welche Unterhaltungen überhaupt für KI-Funktionen freigegeben sind.