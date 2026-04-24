Im vergangenen Jahr veröffentlicht Apple die neue App „Apple Einladungen“, um Nutzern die Möglichkeit zu geben Veranstaltungen besser planen zu können und Einladungen zu Events zu verschicken. Im Laufe der letzten Monate hat Apple die Einladungen-App punktuell verbessert. Nun steht mit Version 1.8.0 ein weiteres Update mit neuen Funktionen zur Verfügung.

Apple Einladungen: Update auf Version 1.8.0 ist da

Mit dem Update auf Version 1.8.0 können erhaltet ihr sieben neue Funktionen. Ab sofort können Gastgeber die Gästeliste manuell bearbeiten, um die Antworten der Gäste zu aktualisieren und die Anzahl der zusätzlichen

Gäste anzupassen. Mit der neuen iMessage-App für „Einladungen“ könnt ihr eine bestehende Einladung schnell teilen, ohne die App „Nachrichten“ zu verlassen. In der neuen Ansicht „Alle Ereignisse“ im Dashboard könnt ihr einfach an einem Ort durch alle bevorstehenden und vergangenen Ereignisse navigieren.

Zudem können Gastgeber jetzt ein Bild ihrer Einladungskarte teilen oder herunterladen, um es einfacher via Social Media zu teilen. Die Kachel „Gemeinsame Playlist“ von Apple Music bietet euch nun anhand des Hörverlaufs personalisierte Playlistvorschläge sowie noch mehr durchsuchbare Playlists, mit denen ihr den perfekten Soundtrack für deine Veranstaltung zusammenstellen könnt.

Gastgeber können jetzt die Zeitzone für Ereignisse festlegen, damit alle Gäste wissen, wann sie teilnehmen können. Darüberhinaus enthält das Update Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen.