Apple rückt einmal mehr das Zusammenspiel von iPhone und Apple Watch in den Mittelpunkt und setzt dabei auf das Thema Gesundheit. In einem neuen Werbespot mit dem Titel „Health with iPhone + Apple Watch“ zeigt das Unternehmen aus Cupertino, wie beide Geräte gemeinsam wertvolle Einblicke in die eigene Fitness und Gesundheit liefern.

Humorvoller Spot mit klarer Botschaft

In dem rund 30 Sekunden langen Clip steht eine Frau in einer Warteschlange und wird plötzlich von allen Seiten (von anderen Menschen, Passanten und sogar Haustieren.) mit ungefragten Gesundheitstipps bombardiert. Erst eine Benachrichtigung auf der Apple Watch bringt Ruhe ins Chaos. Sie zeigt: Ihre Cardio-Fitness ist überdurchschnittlich. Anschließend schaut sie in die Health-App auf dem iPhone und bekommt eine klare, datenbasierte Einschätzung.

Die zentrale Botschaft lautet „Hör auf deinen Körper. Nicht auf alle anderen.“

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Im Mittelpunkt stehen dabei konkrete Funktionen der Geräte:

Herzfrequenz-Messung

Schlaftracking

Zyklusprotokollierung

Cardio-Fitness (VO2max)

Gerade Letzteres ist ein wichtiger Wert: Die Cardio-Fitness zeigt, wie effizient der Körper Sauerstoff während körperlicher Aktivität nutzen kann – ein zentraler Indikator für die allgemeine Fitness. Der Spot passt gut zu Apples genereller Ausrichtung: Statt nur Hardware zu verkaufen, positioniert sich der Konzern zunehmend als Gesundheits- und Fitness-Begleiter im Alltag.