Kurz vor dem Wochenende blicken wir auf die Neuankömmlinge auf Apple TV. Am heutigen Freitag startet die Kinder- und Familienserie „My Brother the Minotaur“. Bereits am vergangenen Mittwoch lief bereits die zweite Staffel von „Criminal Record“ an.

Apple TV: „Criminal Record – Staffel 2“ ist gestartet

Ab sofort steht die zweite Staffel von „Criminal Record“ auf Apple TV bereit. Konkret wartet die erste Folge auf euch. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 10. Juni neue Episoden. In den Hauptrollen sind Oscar- und BAFTA-Preisträger Peter Capaldi sowie die für den Laurence Olivier Award und den Critics‘ Choice Award nominierte Cush Jumbo zu sehen.

Von dem BAFTA-nominierten Autor Paul Rutman stammt „Criminal Record“, ein packendes, charaktergetriebenes Drama, das im Herzen des heutigen Londons spielt und die Unmöglichkeit der Polizeiarbeit beleuchtet, wenn die Wahrheit auf dem Spiel steht. In der zweiten Staffel werden die rivalisierenden Polizisten June Lenker und Daniel Hegarty nach dem Tod eines jungen Mannes bei einer politischen Kundgebung zu einer unruhigen Allianz gezwungen. Was als Mörderjagd beginnt, eskaliert zu einer verdeckten Operation, um einen Bombenanschlag der extremen Rechten im Herzen Londons zu vereiteln.

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In der zweiten Staffel kehren Capaldi als Detective Chief Inspector Daniel Hegarty und Jumbo als Detective Sergeant June Lenker zurück. Dustin Demri-Burns, Luca Pasqualino, Luther Ford, Lyndsey Marshal und Peter Sullivan ergänzen die Besetzung, zusätzlich zu den bereits bekannten Darstellern Shaun Dooley, Stephen Campbell Moore und Charlie Creed-Miles.

Zur Einstimmung haben wir euch den Trailer eingebunden.

„My Brother the Minotaur“ startet auf Apple TV

Weiter geht es mit der Kinder- und Familienserie „My Brother the Minotaur“. Die Serie stammt vom Oscar-nominierten Animationsstudio Cartoon Saloon und dem preisgekrönten Kindermedienunternehmen Dog Ears und behandelt universelle Themen wie Erwachsenwerden, Anderssein, die Suche nach dem eigenen Platz und die Wertschätzung der Menschen, die einen wirklich sehen, und der Orte, die sich wie Zuhause anfühlen.

„Mein Bruder, der Minotaurus“ ist eine spannende Mischung aus Folklore, Mysterium und Abenteuer über einen jungen Minotaurus – halb Junge, halb Stier –, der in der Menschenwelt gefunden und aufgezogen wurde. Mit der Hilfe seines treu ergebenen menschlichen Bruders rekrutiert er eine mutige Gruppe von Freunden, um das Geheimnis seiner Minotaurus-Vergangenheit zu lüften und seine Bestimmung zu erfüllen, während er gleichzeitig gegen finstere Mächte kämpft, die ihn scheitern sehen wollen.

Auch hier haben wir den Trailer für euch.