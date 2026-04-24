Das Jahr 2026 ist für Apple TV bisher ziemlich positiv verlaufen. Neben den zahlreichen neuen Serien und Filmen, die bereits angelaufen sind, erhielt der Video-Streaming-Dienst unzählige Award-Nominierungen und Auszeichnungen. Highlight war sicherlich der Gewinn eines Oscars. Nun geht es mit zwei “Pluribus” and “Come See Me in the Good Light” weiter.

Apple TV: “Pluribus” and “Come See Me in the Good Light” erhalten Peabody Award

Apple TV wurde bei den 86. jährlichen Peabody Awards mit zwei Auszeichnungen geehrt: Das mit dem Golden Globe ausgezeichnete Drama „Pluribus“ gewann in der Kategorie Unterhaltung, und der für den Oscar nominierte Dokumentarfilm „Come See Me in the Good Light“ wurde als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. Die Peabody Awards würdigen herausragendes Storytelling, das gesellschaftliche Themen und die Stimmen der neuen Generation aufgreift.

Die Gewinner der diesjährigen Peabody Awards werden am Sonntag, dem 31. Mai, im Beverly Wilshire Hotel in Beverly Hills geehrt.

Übersicht

“Pluribus”

Entertainment

“Come See Me in the Good Light”