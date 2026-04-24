Im kommenden Jahr feiert das iPhone seinen 20. Geburtstag. Setzt Apple bei seinem Jubiläumsmodell ein besonderes Modell? Gerüchte gibt es genug. Fraglich ist nur, in welcher Form das Ganze umgesetzt wird.

Bereitet Apple ein spezielles Jubiläums-iPhone vor?

Neue Informationen aus der chinesischen Lieferkette liefern weitere Details zum Display des für 2027 geplanten 20th Anniversary iPhone. Laut Weibo-Leaker Digital Chat Station fertigt Samsung ein speziell entwickeltes OLED-Panel, das heller und dünner als bisherige Panels sein soll.

Sanfte Kurven statt aggressiver Wasserfallkanten

Apple soll bei Samsung ein gleichmäßig vierseitig gebogenes Panel mit besonders flachen „Micro-Curves“ angefragt haben. Im Gegensatz dazu stehen die stark ausgeprägten Wasserfallkanten, die man von manchen Samsung-Smartphones kennt. Die sanfte Krümmung soll das Gerät angenehmer in der Hand liegen lassen, Wischgesten vom Displayrand natürlicher wirken lassen und Verzerrungen von Inhalten an den Rändern verhindern.

Kein Polarisator – mehr Helligkeit, weniger Dicke

Digital Chat Station bestätigt außerdem, dass Apple ein polarisatorfreies Display von Samsung wünscht – also ein Panel ohne die Polarisatorschicht, die bei den meisten aktuellen OLED-Displays auf dem Panel sitzt. Das deckt sich mit einem Bericht aus September 2025, wonach Apple für das Jubiläums-iPhone die Samsung-Technologie COE (Color Filter on Encapsulation) einsetzt. Dabei wird der Farbfilter direkt auf die Verkapselungsschicht des Displays aufgebracht, was den Displaystapel dünner und die Helligkeit höher macht – bei gleichzeitig reduziertem Stromverbrauch.

Reflexionen sind ohne Polarisationsfolie schwieriger zu beherrschen – Apple hat dieses Problem bei neueren iPhones bereits mit einer verbesserten Anti-Reflexbeschichtung adressiert, die für künftige Modelle nochmals weiterentwickelt werden soll. Zudem soll eine kraterförmige Lichtdiffusionsschicht im Display für gleichmäßige Ausleuchtung über die gesamte Displayfläche sorgen.