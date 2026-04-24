Neue iPhone-Modelle erscheinen jährlich, komplett neue Produktkategorien haben bei Apple dagegen Seltenheitswert. Doch Apple will neuen Wind in den Produktkatalog bringen. Bloomberg-Journalist Mark Gurman hat im Podcast TBPN jetzt sechs Neuentwicklungen genannt, auf die wir uns in naher Zukunft freuen können.

Apples Wearable-Strategie

Gurman sprach in dem Podcast primär über den CEO-Wechsel zu John Ternus und erwähnte dabei aber auch, dass sich derzeit sechs größere Apple-Produkte aus komplett neuen Kategorien in der Entwicklung befinden. Seine Liste umfasst KI-AirPods, eine smarte Brille, einen KI-Pin, ein Smart Display, einen Tischroboter und eine Überwachungskamera.

Die neuen AirPods fallen bei genauerer Betrachtung etwas aus dem Rahmen, weil sie weiterhin unter dem AirPods-Dach laufen und damit keine wirklich neue Produktkategorie darstellen. Die übrigen fünf Produkte wären dagegen tatsächlich Neuland für Apple.

Die besagten AirPods sollen mit Mini-Kameras ausgestattet sein. Die Kameras sollen in Kombination mit künstlicher Intelligenz dabei helfen, die Umgebung zu erfassen und kontextbezogene Informationen bereitzustellen. Im Mittelpunkt steht dabei Apples Visual Intelligence. Die Entwicklung der aufmerksamen Ohrhörer läuft schon relativ lange, sodass mit einem Release zum Jahresende oder 2027 zu rechnen ist.

Die Apple-Brille soll laut bisherigen Berichten Ende 2026 oder Anfang 2027 vorgestellt werden, ein Marktstart ist erst für 2027 geplant. Hierbei handelt es sich nicht um eine AR-Brille mit eingebautem Display. Stattdessen bietet sie integrierte Kameras, Mikrofone und Sensoren. Die Brille soll Benachrichtigungen weitergeben, Fotos und Videos aufnehmen, Musik abspielen und KI-Funktionen wie eine erweiterte Siri und Visual Intelligence bieten. Für die meisten dieser Features ist ein verbundenes iPhone erforderlich.

Der neue KI-Pin kann angesteckt oder umgehängt werden. Er soll mit einer Kamera ausgestattet sein und natürlich auch KI-Funktionen anbieten. Mit seiner Größe, die mit einem AirTag vergleichbar sein soll, passen dann auch Mikrofone und Lautsprecher in das Gehäuse. Das Ganze hört sich ein wenig wie der gescheiterte Humane AI Pin an, soll aber dank Apples Fokus auf Design, einem durchdachten Ökosystem und einer künftig stärkeren Siri zum Erfolg geführt werden.

Beim Smart Display, dem Tischroboter und der Überwachungskamera handelt es sich um Produkte für Apples Home-Sparte. Das Smart Display, intern „HomePad“ genannt, soll noch in diesem Herbst erscheinen, möglicherweise im Rahmen des iPhone 18 Events. Der Tischroboter war ursprünglich für 2027 vorgesehen, laut Gurman droht mittlerweile eine Verschiebung auf 2028. Die Überwachungskamera soll noch dieses Jahr auf den Markt kommen.