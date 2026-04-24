WAHOO Fitness haben wir in den letzten Monaten immer mal wieder thematisiert und unter anderem den Biketrainer KICKR Core 2 sowie den Fahrradcomputer ELEMNT Roam 3 getestet. Heute möchte wir kurz auf die neue Partnerschaft mit COROS eingehen, die eingegangen wurde, um Sportlern mehr Kontrolle über ihr Training zu ermöglichen.

Neue Partnerschaft: WAHOO Fitness und COROS

Um Ausdauerathleten mehr Flexibilität bei der Auswahl der Trainingstools und -plattformen zu bieten und so ihre Trainingsumgebungen bestmöglich individuell anpassbar zu gestalten, bringt Wahoo Fitness speziell individualisierte Versionen der beiden Sportuhren COROS PACE 4 und den APEX 4 auf den Markt und bietet damit präzisere und sinnvoll vernetzte Daten für das Indoor- und Outdoor-Training.

COROS-Athleten und Wahooligans können nun nahtlos ihre Trainings- und Wettkampfdaten austauschen und insbesondere das smarte Laufband KICKR RUN nahtlos in ihr Training integrieren. WAHOO Fitness und COROS haben gemeinsam eine bidirektionale API-Integration eingeführt, die das Zusammenspiel ihrer Geräte und Plattformen deutlich verbessert.

Damit lassen sich aufgezeichnete Aktivitätsdaten nun nahtlos zwischen der COROS-Trainingsplattform und der Wahoo App synchronisieren – unabhängig davon, auf welchem Gerät sie erfasst wurden. Ein weiterer Schritt: COROS-Uhren können jetzt direkt mit dem KICKR RUN Laufband verbunden werden. Die auf der Uhr angezeigten Daten stammen dabei direkt vom Laufband und werden per Bluetooth übertragen.

Für Nutzer bedeutet das:

präzisere Daten bei Indoor-Läufen

keine zusätzlichen Sensoren notwendig

ein insgesamt einfacheres und konsistenteres Trainingserlebnis

Besonders für ambitionierte Sportler ist das ein Vorteil, da sie sich voll auf ihre Leistungsdaten verlassen können – egal, ob sie draußen oder indoor trainieren.

Weitere Aspekte dieser Partnerschaft sind: