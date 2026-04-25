Beim iPhone 18 deutet sich ein spannendes Upgrade an: Apple könnte den Arbeitsspeicher deutlich erhöhen und erstmals alle Modelle mit 12 GB RAM ausstatten. Laut aktuellen Berichten soll nicht nur die Pro-Reihe, sondern auch das Standardmodell diesen Schritt machen. Das iPhone 18 würde damit einen deutlichen Leistungssprung erhalten.

Sprung auf Pro-Niveau

Würde Apple auch dem Non-Pro-Modell 12GB RAM verpassen, so wäre dies ein ziemlich großer Schritt. Zum Vergleich: Das aktuelle iPhone 17 Standardmodell verfügt über 8GB RAM, während Apple mit der iPhone 17 Pro Reihe auf 12 GB setzt. Sollte sich das Gerücht bestätigen, würde Apple den Arbeitsspeicher im Basismodell um 50 Prozent erhöhen – und damit auf das Niveau der bisherigen Pro-Geräte bringen.

Mehr RAM für KI-Funktionen

Der Hintergrund dürfte klar sein: Künstliche Intelligenz. Apple plant, seine „Apple Intelligence“-Features weiter auszubauen. Diese laufen größtenteils direkt auf dem Gerät und benötigen entsprechend viel Speicher. Mehr RAM sorgt dabei nicht nur für bessere Performance, sondern auch dafür, dass neue KI-Funktionen überhaupt flüssig laufen.

Vorteile von mehr Speicher:

flüssigeres Multitasking

bessere Performance bei KI-Funktionen

mehr Zukunftssicherheit für kommende iOS-Versionen

Parallel zum RAM-Upgrade wird auch ein neuer Chip erwartet. Das iPhone 18 soll mit dem A20-Prozessor kommen, der erstmals im 2-nm-Verfahren gefertigt wird. Dies verspricht mehr Leistung und eine bessere Energieeffizienz.

This rumor making the rounds again, add 12GB of RAM. https://t.co/vP14mEn5le — Dan Nystedt (@dnystedt) April 24, 2026

Das iPhone 18 könnte einen der größten RAM-Sprünge der letzten Jahre machen. Mit 12 GB Arbeitsspeicher würde das Basismodell erstmals auf Pro-Niveau landen – vor allem mit Blick auf kommende KI-Funktionen ein logischer Schritt. Ob sich das Gerücht bewahrheitet, bleibt abzuwarten. Klar ist aber: Apple bereitet seine iPhones zunehmend auf eine KI-getriebene Zukunft vor.

Ein Wermutstropfen bleibt: Es heißt, dass das Standardmodell wohl später als gewohnt auf den Markt kommt. Aktuell wird erwartet, dass Apple das iPhone 18 erst Anfang 2027 auf den Markt bringt – während die Pro-Modelle wie üblich im Herbst 2026 erscheinen.