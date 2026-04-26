Das MacBook Neo wurde vor wenigen Wochen angekündigt und auf den Markt gebracht. Das Gerät ist weiterhin stark gefragt und bei Apple selbst sind die Lieferzeiten deutlich in die Höhe geschnellt. Bei Händlern erhaltet ihr das MacBook Neo deutlich schneller und im Preis reduziert. Zur Markteinführung hatte Apple ein Video zum MacBook Neo veröffentlicht. Nun gibt es das begleitende Behind-the-Scenes-Video.

MacBook Neo: „A peak at some handmade magic“

Apple hat ein YouTube-Short veröffentlicht, das einen seltenen Blick hinter die Kulissen der Entstehung des Einführungsvideos zum MacBook Neo gewährt.

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Der kurze Clip bietet „einen Einblick in handgemachte Magie“ und zeigt die physischen Modelle und Kameratechniken, die während der Produktion zum Einsatz kamen. Apple demonstriert, wie reale Requisiten mit visuellen Effekten kombiniert wurden, um die finalen Sequenzen zu erstellen. Normalerweise gibt Apple keine Einblicke in die Produktion von Videos zu wichtigen Produkteinführungen.

Neben dem Short haben wir euch das Einführungsvideo „Hello, MacBook Neo“ ich noch einmal eingebunden. Das MacBook Neo startet bei 699 Euro (Bildungspreis: 599 Euro). Apple setzt auf ein 13 Zoll Display, Aluminiumgehäuse, A18 Pro Chip und mehr.