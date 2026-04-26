Während das faltbare iPhone im Laufe des Jahres 2026 auf den Markt kommen dürfte, ist die Zukunft eines faltbaren iPad weiter ungewiss. Mark Gurman bekräftigt in seinem aktuellen „Power On“-Newsletter, dass das Projekt zwar existiert, aber möglicherweise nie über den Status eines Prototyps hinauskommen wird.

Ein 20-Zoll-Tablet hinter verschlossenen Türen

Laut Gurman arbeitet Apple an einem Tablet mit einem 20 Zoll großen, faltbaren Display. Das Projekt liegt John Ternus offenbar besonders am Herzen, der Apple ab September als CEO führen wird und bisher den Hardware-Bereich verantwortet hat. Trotz dieser prominenten Schirmherrschaft gibt es keine Garantie für einen Marktstart. Mehrere am Projekt beteiligte Personen sagten Gurman, das Gerät könnte als experimenteller Prototyp enden, der nie in den Verkauf geht.

Gurman nennt keine konkreten Gründe für ein mögliches Aus. Es scheint aber, dass das faltbare iPad schon länger ein Wackelkandidat ist. Bereits im Juli 2025 berichtete DigiTimes, Apple habe die Entwicklung des faltbaren iPads pausiert. Im Oktober 2025 meldete Bloomberg, der angepeilte Marktstart sei von 2028 auf 2029 verschoben worden. Im März 2026 schrieb Gurman erstmals, das große iPad werde es möglicherweise nie geben.

Die bisherigen Berichte deuten auf Probleme jenseits der reinen Konstruktion hin. So ist auch die Praxistauglichkeit ein kritisches Thema, etwa die Frage, wie man auf einem 20-Zoll-Falt-Tablet sinnvoll tippen soll. Eine angedockte Tastatur wie beim iPad Pro wäre die naheliegende Antwort.

Apple wird wahrscheinlich den Start des faltbaren iPhone abwarten, bevor weitere Entscheidungen getroffen werden. Bis sich Ternus also als CEO eingearbeitet hat, dürfte der Status des Projekts in der Schwebe bleiben.