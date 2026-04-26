Apple arbeitet derzeit an Updates für iPhone, Apple Watch und Co. Bevor im Herbst die großen Updates auf iOS 27, watchOS 27 usw. freigegeben werden, wird Apple noch verschiedene „Zwischen-Updates“ freigeben. Derzeit sind unter anderem iOS 26.5 und watchOS 26.5 in der Entwicklung. Passend zur Pride-Collection wird Apple auch dieses Jahr ein neues Zifferblatt und ein neues Hintergrundbild bereitstellen.

iOS 26.5 & watchOS 26.5: neues Hintergrundbild und Zifferblatt im Anmarsch

Jedes Jahr veröffentlicht Apple ein neues Pride-Zifferblatt für die Apple Watch und ein neues Hintergrundbild für iPhone und iPad. Parallel dazu verkauft Apple Apple Watch Armbänder, die zu dem neuen Zifferblatt passen. In diesem Jahr lautet der Name des neuen Designs Pride Luminance.

Auch wenn es bereits Hinweise im Programmcode der iOS 26.5 Beta und watchOS 26.5 Beta auf Luminance, haben wir bis dato das Design noch nicht zu Gesicht. bekommen. Dies ändert sich nun. Mark Gurman twitterte einen Screenshot, wie das Zifferblatt in der Apple Watch-App aussehen wird.

iOS 26.5 and watchOS 26.5 will have a new Pride Luminance wallpaper and watch face when it is released in the coming weeks. pic.twitter.com/lBeDcuQFEj — Mark Gurman (@markgurman) April 24, 2026

Wir gehen davon aus, dass in den nächsten zwei Wochen die finale Version von iOS 26.5 und watchOS 26.5 veröffentlicht und begleitend die Pride-Collection 2026 ankündigt.