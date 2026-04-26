Im vergangenen Monat hat Apple das neue MacBook Neo nicht nur angekündigt, sondern auch auf den Markt gebracht. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von nur 699 Euro ist das MacBook Neo das bislang preiswerteste Macbook aller Zeiten. Im freien Handel hat das MacBook Neo nun einen neuen Tiefpreis erreicht und ist erstmals für unter 600 Euro zu haben.

Macbook Neo: Verkaufspreis fällt unter 600 Euro

Auch wenn Apple bei MacBook Neo an der ein oder anderen Stelle „gespart“ hat (irgendwie muss man ja auf den niedrigen Verkaufspreis kommen), braucht sich das Gerät nicht verstecken und spricht einen großen Kundenkreis an.

Apple setzt beim neuen MacBook Neo auf ein Aluminium-Design, 13 Zoll Liquid Retina Display, den A18-Chip, 1080p Facetime HD Kamera, bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit und mehr. Apple bietet das MacBook Neo mit 256GB SSD zum Preis von 699 Euro an (Bildungspreis: 599 Euro. Das Modell mit 512GB SSD und Touch ID kostet 799 Euro (Bildungspreis: 699 Euro). Das MacBook Neo ist in den Farben Farben Rosa, Indigo, Silber und Zitrus erhältlich.

Bei Amazon wurde nun ein neuer Tiefpreis für das MacBook Neo erreicht. Für das Modell mit 256GB SSD zahlt ihr erstmals weniger als 600 Euro. Konkret ruft Amazon aktuell nur 599 Euro auf. Dies entspricht einer Ersparnis von 100 Euro bzw. 14 Prozent. Für das Modell mit 512GB und Touch ID zahlt ihr nur 699 Euro. Die entspricht einem Rabatt von 100 Euro bzw. 13 Prozent. Ganz ehrlich? Bei diesem Preis kann man für das Einsteiger-MacBook nichts falsch machen.

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