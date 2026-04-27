Anfang März und im Rahmen des Mobile World Congress (MWC) hatte Anker verschiedene Produktneuheiten angekündigt, die nach und nach auf den Markt kommen. Nachdem wir euch kürzlich auf die Soundcore Space 2 hingewiesen haben, geht es nun mit dem smarten Ladegerät „Anker Nano mit Display“ weiter. Dieses bietet eine Leistung von 45W und ist ab sofort zum Einführungspreis von 29,99 Euro in drei Farben erhältlich.

Neues 45W Anker-Ladegerät mit Display

Das Anker Nano Ladegerät mit 45 Watt ist der weltweit erste Smart Display Charger, der iPhone-Modelle automatisch erkennt, darauf abgestimmtes Laden ermöglicht und relevante Ladeinformationen in Echtzeit sichtbar macht.

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Das Anker Nano Ladegerät von Anker setzt auf ein intelligentes 45-Watt-Ladesystem, das die Leistung dynamisch an das jeweils angeschlossene Gerät anpasst. So wird jederzeit genau die Energie bereitgestellt, die tatsächlich benötigt wird – effizient und schonend zugleich. Das integrierte Display liefert dabei wichtige Echtzeitinformationen wie Ladeleistung, Temperatur und Status und ergänzt diese durch anschauliche Animationen, die den Ladevorgang leicht verständlich machen.

Besonders interessant ist der TÜV-zertifizierte Care Mode:

per Fingertipp aktivierbar

hält das Ladegerät bis zu 20 Grad kühler

senkt gleichzeitig die Temperatur eines iPhones um bis zu 5 Grad

Das sorgt nicht nur für mehr Sicherheit, sondern kann auch die Lebensdauer des Akkus verlängern.

Trotz der smarten Technik bleibt das Ladegerät äußerst kompakt: Es ist 47 Prozent kleiner und 20 Prozent leichter als klassische 30-Watt-Netzteile. Damit eignet es sich ideal für unterwegs oder für enge Steckdosenplätze.

Mit einem einzelnen Tippen auf das Gehäuse weckt ihr das Display auf, blättert um und interagiert. Ein Doppeltippen führt zum Wechsel des Lademodus und 2-Sekunden langes drücken führt dazu, dass ihr den Bildschirm dreht, um diesen je nach Installationsort besser ablesen zu können.

Das Anker Nano Ladegerät 45 Watt sollte ursprünglich zum Preis von 49,99 Euro erscheinen. Allerdings hat sich der Hersteller schlussendlich zu einer UVP von 39,99 Euro entscheiden. Im Rahmen eines aktuellen Einführungsangebot zahlt ihr sogar nur 29,99 Euro. Das Ladegeräte ist passend zu einigen Farben der aktuellen iPhone-Generation in Stone Black, Aurora White und Cosmic Orange erhältlich.

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