Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte über neue, KI-basierte Apple-Produkte. Allerdings soll deren Einführung aufgrund der Verzögerung des großen Siri- bzw. Apple Intelligence Upgrades Upgrades verschoben worden sein. Aktuellen Informationen zufolge soll sich Apple nun auf drei KI-gestützte Smart-Home-Produkte konzentrieren.

Apple: KI-Initiative bringt drei neue Hardware-Kategorien

Mark Gurman von Bloomberg hat über das Wochenende die jüngste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Demnach fokussiert sich das Unternehmen aus Cupertino auf drei KI-gestützte Smart-Home-Produkte.

Zwei Home-Hubs

Apple arbeitet offenbar an einem bzw. zwei Home-Hubs. Die Geräte geisterten bereits mit unterschiedlichen Namen durch die Gerüchteküche, unter anderem HomePad oder HomePod mit Display. Unter anderem wurde das Gerät als 6-Zoll-Tablet beschrieben, das man im Haus mitnehmen und an der Wand, an einem Schwenkarm oder an einem Lautsprecher befestigen konnte. Diese Beschreibung änderte sich später zu einem 7-Zoll-Modell in zwei Versionen: eine mit Lautsprecherfuß und eine mit Wandhalterung.

Tischroboter

Weiter heißt es in dem Bericht, dass Apple an einer Art Tischroboter mit 9 Zoll Display arbeitet. Die HomeHubs und der Tischroboter könnten artverwandt sein. Ein HomeHub mit 7 Zoll als Basisversion und eine leistungsstärkere 9 Zoll Version. Ob die jeweiligen Display magnetisch befestigt sind, und ob man diese im Haushalt hin- und herbewegen kann, bleibt abzuwarten, wäre allerdings sinnvoll.

Sicherheitskamera

Das dritte Produkt, das Apple voraussichtlich auf den Markt bringen wird, ist eine smarte Türklingelkamera oder Sicherheitskamera. Das Ganze dürfte tief ins Apple Ökosystem integriert sein, HomeKit Secure Video (HSV) unterstützen und eine verbesserte Gesichtserkennung bieten. Klingelt zum Beispiel eine bekannte Person, könnte Siri dem Anwender melden, dass XYZ vor der Tür steht.

Aktuell rechnen wir damit, dass Apple im Juni zur Worldwide Developers Conference einen ersten Ausblick auf das Siri-Upgrade bzw. auf Verbesserungen von Apple Intelligence bietet. Im Herbst dürften die ersten Funktionen allen Nutzern zur Verfügung stehen. Es bleibt spannend, die Apple die oben genannten Produkte vermarktet.