Apple wird in den kommenden Monaten zwei seiner neuen Geräte unter dem Namen „Ultra“ auf den Markt bringen. Das berichtet zumindest Macworld unter Berufung auf Quellen mit Kenntnis der Pläne.

Faltbares iPhone Ultra und MacBook mit OLED und Touchscreen

Laut dem Bericht wird das erste faltbare iPhone von Apple den Namen iPhone Ultra tragen und damit die Spitze der Produktreihe besetzen. Anders als zunächst angenommen, soll das Gerät nicht als Teil der iPhone 18 Reihe vermarktet werden, obwohl es zusammen mit dem iPhone 18 Pro und dem iPhone 18 Pro Max erscheint. Die Positionierung erinnert an das iPhone Air, das ebenfalls außerhalb des iPhone 17 Lineups steht. Apple hofft auf einen gemeinsamen Marktstart mit dem iPhone 18 Pro, ein Verkaufsbeginn einige Wochen später bei eingeschränkter Verfügbarkeit gilt jedoch als wahrscheinlicheres Szenario.

Parallel arbeitet Apple an einem MacBook Ultra. Das Modell bekommt ein OLED-Panel und einen Touchscreen und wird oberhalb des MacBook Pro positioniert, mit einem laut den Quellen deutlich höheren Preis. Ursprünglich war ein Marktstart noch in diesem Jahr geplant, wegen Engpässen in der Speicher-Lieferkette dürfte er sich aber auf Anfang 2027 verschieben.

Mit dem Ultra-Label ist Apple bereits vertraut. Die M-Series-Chips, die Apple Watch Ultra und CarPlay Ultra tragen den Zusatz schon länger. Die Ultra-Bezeichnung für das faltbare iPhone und das OLED-MacBook hatte zuvor schon Bloomberg ins Spiel gebracht, mit dem Hinweis, dass auch AirPods Ultra in Vorbereitung sein könnten.