Vor wenigen Augenblicken wurde die vierte Beta-Version von iOS 26.5 und iPadOS 26.5 veröffentlicht. Damit haben eingetragene Entwickler ab sofort eine neue Möglichkeit, sich mit dem kommenden X.5 Update zu beschäftigen.

iOS 26.5 & iPadOS 26.5: Beta 4 ist da

Eine neue Beta liegt auf den Apple Servern bereit. Konkret handelt es sich um die Beta 4 zu iOS 26.5 und iPadOS 26.5. Die Installation erfolgt in gewohnter Manier über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates installiert werden. Welche Neuerungen die Beta 4 mit sich bringt, ist aktuell noch nicht bekannt. Allerdings rechnen wir nicht mehr mit großen Änderungen, auch die Beta 3 brachte nur marginale Änderungen mit sich.

Aus der Beta 1 ging bereits hervor, in welche Richtung Apple mit iOS 26.5 und iPadOS 26.5 steuert. Apple implementiert „Vorgeschlagene Orte“ in Apple Karten, bereitet Werbeanzeigen in der Karten-App vor (zunächst nur in den USA und Kanada), arbeitet an der RCS Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen iPhone und Android) und setzt auf Änderungen bei tragbaren Geräten von Drittanbietern in der EU. Dazu gesellen sich weitere Kleinere Verbesserungen. Die Beta 2 konzentrierte sich eher auf Bugfixes und Leistungsverbesserungen. Zudem wurden die Werbeanzeigen in Apple Maps weiter vorbereitet.

Bei den letzten Betas konzentrierte sich Apple primär auf Bugfixes und Leistungsverbesserungen. Neue Funktionen wurden nicht mehr eingepflegt. Wir gehen nicht davon aus, dass iOS 26.5 & iPadOS 26.5 auf sich warten lässt.

Update

Apple hat auch die vierte Beta zu macOS 26.5, watchOS 26.5, tvOS 26.5, HomePod Software 26.5 und tvOS 26.5 veröffentlicht.