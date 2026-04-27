Mit dem neuen MacBook Neo hat Apple einen echten Volltreffer gelandet. Das Gerät verfügt über sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis und wird von zahlreichen Nutzern gelobt. Dies hat unter anderem zur Folge, dass die Geräte bei Apple vergriffen sind. Bei Amazon sieht es hingegeben anders aus. Die Geräte sind auf Lager und sowohl das 256GB- Modell, als auch die 512GB Variante wurden (je nach Farboption) um 100 Euro im Preis gesenkt.

MacBook Neo bei Apple mit Lieferschwierigkeiten

Apple setzt beim neuen MacBook Neo auf ein Aluminium-Design, 13 Zoll Liquid Retina Display, den A18-Chip, 1080p Facetime HD Kamera, bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit und mehr. Apple bietet das MacBook Neo mit 256GB SSD zum Preis von 699 Euro an (Bildungspreis: 599 Euro. Das Modell mit 512GB SSD und Touch ID kostet 799 Euro (Bildungspreis: 699 Euro). Das MacBook Neo ist in den Farben Farben Rosa, Indigo, Silber und Zitrus erhältlich.

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Wirft man einen Blick in den Apple Online Store, so zeigt sich, dass Apple für alle 256GB-Farboptionen eine Lieferzeit von zwei bis drei Wochen prognostiziert. Beim 512GB Modell sind es sogar drei bis vier Wochen.

Bei Amazon mit 100 Euro Rabatt und sofort verfügbar

Deutlich interessanter sieht die Situation bei Amazon aus. Alle Speicher- und Farb-Optionen sind auf Lager und können unmittelbar versandt werden. Mindestens genau so spannend ist die Tatsache, dass alle vier Farbvarianten des 256GB Modells um 100 Euro im Preis gesenkt wurden und nur 599 Euro kosten. Beim 512GB Modell sind drei der vier Farboptionen um 100 Euro gesenkt, so dass dieses Modell nur 699 Euro kostet.

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