Zuletzt geisterten bereits Gerüchte umher, welche iPhone-Modelle das kommende Update auf iOS 27 nicht mehr unterstützen werden. Aber auch bei macOS 27 sieht es so aus, dass nicht alle Geräte, die macOS 26 unterstützen, auch das kommende macOS-Update nutzen können. Allerdings kommt nicht wirklich überraschend, dass sich Apple bei macOS 27 von alten Macs trennt.

macOS 27: Diese Macs sollen nicht mehr unterstützt werden

Im vergangenen Jahr rund rund um die WWDC 2025 gab Apple bekannt, dass macOS 26 Tahoe die letzte große macOS-Version sein wird, die Intel-basierte Macs unterstützt. Kurzum: Die kommende macOS-Version 27 ist ausschließlich mit Apple-Silicon-Macs kompatibel. Das bedeutet, dass ihr einen Mac mit einem Chip der M-Serie oder ein MacBook Neo mit einem A18-Pro-Chip benötigt, um das Software-Update zu installieren.

Was bedeutet dieser Schritt konkret? Zu den Intel-basierten Macs, die macOS Tahoe ausführen können, aber nicht mit macOS 27 kompatibel sind, gehören das 16-Zoll MacBook Pro (2019), der 27-Zoll iMac (2020), das 13-Zoll MacBook Pro (2020, vier Thunderbolt 3-Anschlüsse) und der Mac Pro (2019). Besitzer dieser Geräte müssen somit auf das große Update auf macOS 27 verzichten. Vermutlich wird Apple für diese Macs auch weiterhin Sicherheitsupdates als macOS 26.x Update zur Verfügung stellen.

Folgende Modelle werden demnach macOS 27 unterstützen

MacBook Neo (2026)

MacBook Air mit Apple Silicon (2020 oder neuer)

MacBook Pro mit Apple Silicon (2020 oder neuer)

iMac mit Apple Silicon (2020 oder neuer)

Mac mini mit Apple Silicon (2020 oder neuer)

Mac Studio mit Apple Siliocn (2022 oder neuer)

Mac Pro mit Apple Silicon

macOS 27 wird voraussichtlich ab Juni als Betaversion zur Verfügung stehen und und im September für alle Nutzer freigegeben werden.