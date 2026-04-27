Spotify hat heute „Fitness mit Spotify“ angekündigt. Dabei handelt es sich um geführte Workouts, die euch dabei helfen sollen, Bewegung in euren Alltag zu integrieren.

Spotify kündigt „Fitness mit Spotify“ an

Ab sofort bieten Spotify geführte Trainingserlebnisse an und integriert Fitness damit in dasselbe Ökosystem wie Musik, Podcasts, Hörbücher und Videos. Kostenlose und Premium-Nutzer haben nun Zugriff auf Dutzende kuratierte Playlists sowie auf Inhalte etablierter Wellness-Anbieter wie Yoga with Kassandra , Caitlin K’eli Yoga , Sweaty Studio , Chloe Ting Home Workouts , Pilates Body by Raven , Abi Mills Wellness , Sophiereidfit und andere.

Darüberhinaus ist Spotify eine Partnerschaft mit Peloton eingegangen. Spotify Premium-Nutzer erhalten in unterstützten Märkten im Rahmen ihres bestehenden Abonnements Zugriff auf einen stetig wachsenden Katalog mit über 1.400 werbefreien On-Demand-Kursen. Das Angebot umfasst alles von Outdoor-Läufen bis hin zu strukturierten Mattenkursen in den Bereichen Krafttraining, Ausdauer, Yoga und Meditation – ganz ohne spezielle Ausrüstung.

Spotify schlägt somit eine sportlichere Richtung ein und spricht davon, dass knapp 70 Prozent der Premium-Nutzer monatlich trainieren. Darüberhinaus sind weltweit über 150 Millionen Fitness-Playlists aktiv, die Menschen zur Motivation, Regeneration und zum Abschalten nutzen. Die Nachfrage wächst stetig, und Fitness- und Trainingsinhalte zählen zu den häufigsten Anwendungsfällen der kürzlich eingeführten Funktion „Playlist-Vorschläge“ .

So startet ihr euer Workout auf Spotify

So können berechtigte Premium-Nutzer in unterstützten Märkten auf die gesamte Peloton-Inhaltssammlung zugreifen:

Öffnet die Spotify-App auf eurem Mobilgerät, Desktop-Computer oder Fernsehgerät. Gebt „Fitness“ ein, um den Fitness-Hub zu öffnen , oder findet ihn unter „Alle durchsuchen“. Von dort aus könnt ihr Kurse und kuratierte Playlists durchstöbern, um die perfekte Session für Ihre Stimmung und Ihre Ziele zu finden.

Die Trainingsprogramme sind hauptsächlich auf Englisch verfügbar, mit ausgewählten Optionen auf Spanisch und Deutsch. Ihr könnt die Kurse auch herunterladen und offline nutzen, sodass ihr trainieren könnt, wo immer ihr seid.