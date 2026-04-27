Vergangene Woche wurde angekündigt, dass Apple CEO Tim Cook mittelfristig als Apple Chef zurücktreten und das Zepter an seinen Nachfolger übergeben wird. Am 1. September 2026 übernimmt John Ternus offiziell den Chefposten. Der Zeitpunkt ist dabei kein Zufall – er kommt für Ternus und das Unternehmen gleich in mehrfacher Hinsicht genau richtig.

Direkt ins Feuer: Das September-Event

Ternus tritt sein Amt wenige Tage vor Apples alljährlichem September-Event an. Und das in einem Jahr, das alles andere als gewöhnlich ist. Apple wird aller Voraussicht nach erstmals ein faltbares iPhone vorstellen. Besonders bedeutsam: Laut Bloomberg-Redakteur Mark Gurman hat Ternus die Entwicklung des Geräts als Hardware-Engineering-Chef persönlich maßgeblich vorangetrieben. Es ist damit in gewisser Weise sein „Baby“ – und er wird das natürliche Gesicht des Launches sein. Bereits im vergangenen Jahr hatte er das iPhone Air auf der Bühne präsentiert.

Starkes Fundament für einen starken Start

Ternus übernimmt Apple in einer außergewöhnlich guten Ausgangslage. Das aktuelle iPhone-Lineup gilt als das bislang stärkste, alle MacBook-Modelle wurden zuletzt mit leistungsstarken neuen Chips aktualisiert, und das MacBook Neo erschüttert mit seinem 699 Euro Einstigespreis (aktuell für unter 600 Euro erhältlich) die gesamte PC-Branche. Gurman zieht in seinem aktuellen PowerOn-Newsletter einen Vergleich zu Tim Cooks Amtsantritt 2011. Auch damals übernahm Cook in einer Phase starker Produkte und einer vielversprechenden Pipeline – mit iPhone 4S, iPad 2 und bald darauf dem iPad mini und dem MacBook Pro mit Retina-Display. Allerdings lagen damals die Gründe für den Wechsel an der Apple Spitze unter anderem in Steve Jobs Gesundheit.

Der wichtigste Quartalsstart des Jahres

Ternus übernimmt zudem genau zu dem Zeitpunkt, an dem Apples finanziell stärkstes Quartal des Jahres beginnt: das Weihnachtsquartal. Mit dem iPhone Fold, dem iPhone 18 Pro und einem insgesamt starken Lineup könnte Apple in diesem Quartal laut Analysten die 150 Milliarden Dollar Marke beim Umsatz knacken – ein Rekord, der Ternus einen denkbar positiven Einstieg bescheren würde.

Tim Cook bleibt als Executive Chairman

Cook selbst wird Apple als Executive Chairman weiterhin eng verbunden bleiben – vor allem bei der Pflege globaler politischer Beziehungen. Die WWDC im Juni wird er noch als CEO leiten. Wenn das iPhone Ultra und das iPhone 18 Pro im Herbst präsentiert werden, wird Ternus bereits verantwortlich zeichnen.