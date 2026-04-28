Wie 9to5Mac berichtet, verschickt Apple aktuell eine Umfrage an ausgewählte Abonnenten von Apple TV. Der etwa 15-minütige Fragebogen dreht sich um die Wahrnehmung des Streamingdienstes, die Bewertung der Inhalte und das Interesse an bestimmten Genres. Auffällig ist ein eigener Abschnitt, der sich ausschließlich mit Sport beschäftigt.

Inhalte, Vielfalt und Produktionsqualität

Apple fragt die Teilnehmer, wie sie die Vielfalt der Schauspieler und Produzenten auf der Plattform einschätzen, welchen Einfluss Auszeichnungen und mediale Aufmerksamkeit auf ihre Auswahl haben und wie wichtig es ihnen ist, sich mit Figuren und Handlungen identifizieren zu können. Auch die Produktionsqualität der hauseigenen Originals soll bewertet werden.

In einem weiteren Block geht es um die Zustimmung zu Aussagen wie „sind kulturell relevant“, „lösen Nostalgie aus“, „berühren emotional“ oder „regen zum Nachdenken an“. Apple will damit ein Stimmungsbild zu den gebotenen Inhalten einfangen, das über reine Zuschauerzahlen hinausgeht.

Aufschlussreich ist die Frage, in welchen Kategorien sich die Befragten mehr Inhalte wünschen würden. Zur Auswahl stehen Sport-Talk und Analyse, Stand-up-Comedy, Reality-Wettbewerbe und Inhalte in der jeweiligen Landessprache. In den Kategorien hinkt Apple TV der Konkurrenz noch hinterher. Womöglich plant das Unternehmen, sich in diesen Richtungen zu erweitern. Daneben sind auch klassische Genres wie Krimi, Drama, Horror und Musik in der Umfrage vertreten.

Familienfreigabe und klassische Filme

Ein Teil der Umfrage widmet sich klassischen Filmen und der Familienfreigabe. Apple erkundigt sich, wie wichtig die Verfügbarkeit älterer Kinoproduktionen für die Befragten ist, und prüft, ob den Abonnenten überhaupt bewusst war, dass sich das Apple TV-Abo mit anderen Haushaltsmitgliedern teilen lässt. Die Frage selbst deutet darauf hin, dass viele Nutzer diese Möglichkeit nicht kennen.

Eigener Abschnitt zu Sport

Gegen Ende des Fragebogens folgt ein Abschnitt, der sich ausschließlich um Sport dreht. Die Teilnehmer sollen für mehrere Ligen und Sportarten angeben, ob sie „begeisterte“, „mäßige“ oder „gelegentliche Fans“ sind. Weiter zur Auswahl stehen „keine Fans, aber interessiert“ oder „gar kein Interesse an der Sportart“. Abgefragt werden Formel 1, Tennis, WNBA, Major League Baseball, Premier League, Major League Soccer, NFL, Volleyball und NBA.

Die Bandbreite passt zu Apples bisherigem Kurs bei Sportrechten. Der Konzern hält bereits Pakete für die MLS sowie die MLB und überträgt seit dieser Saison in den USA Formel 1-Rennen. Die Auswahl in der Umfrage lässt erkennen, in welche Richtung Apple sein Sportangebot ausbauen könnte.

Wünsche und Profildaten

Zum Abschluss fragt Apple, wie die Befragten generell mit Streaming-Abos umgehen. Dabei stellt sich eine weitreichende Frage: „Was würdest du an Apple TV ändern oder hinzufügen?“ Danach folgen Profildaten wie Geschlecht, Studierendenstatus und die Nutzung weiterer Apple-Dienste.

Die Umfrage zeigt, dass Apple die strategische Richtung des Streamingdienstes überprüft, nachdem das Angebot von Apple TV+ in Apple TV umbenannt wurde. Die Schwerpunkte auf Sport, Familienfreigabe und kulturelle Relevanz lassen vermuten, an welchen Stellschrauben das Unternehmen in den kommenden Monaten drehen will.