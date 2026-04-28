Im vergangenen Monat zeichnete sich bereits ab, dass Apple in Kürze eine neue Abo-Option im App Store bereitstellen wird. Nun hat sich das Unternehmen offiziell zu Wort gemeldet und die neuen Jahresabos mit monatlicher Zahlung im App Store eingeführt.

Apple führt Jahresabos mit monatlicher Zahlung im App Store ein

Nachdem sich kürzlich in den Release-Notes für Entwickler zu iOS 26.5 konkrete Hinweise auf ein neues Jahresabo im App Store zeigten, heute Apple nun die neue Abonnementoption für App-Store-Entwickler angekündigt. Monatsabonnements mit einer Laufzeit von 12 Monaten. Mit dieser neuen Option können Entwickler ihren Abonnenten vergünstigte Preise anbieten, die üblicherweise mit Jahresabonnements verbunden sind, jedoch monatlich bezahlt werden, um die Kosten erschwinglicher zu gestalten. Gleichzeitig können Nutzer ihr Abonnement jederzeit kündigen. Dadurch wird eine automatische Verlängerung verhindert, sobald die vereinbarten Zahlungen geleistet wurden.

Apple schreibt

Um Transparenz zu gewährleisten, können Nutzer die Anzahl der abgeschlossenen und noch ausstehenden Zahlungen für ihr Abonnement in ihrem Apple-Account einsehen. Apple sendet außerdem vor dem Verlängerungsdatum eine E-Mail und, falls gewünscht, eine Push-Benachrichtigung, um sie an ihren bevorstehenden Kauf zu erinnern.

Ab sofort können Entwickler das neue Abonnement in App Store Connect konfigurieren und in Xcode testen. Mit Ausnahme der USA und Singapurs sind monatliche Abonnements mit einer Laufzeit von 12 Monaten weltweit für Nutzer von iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS Tahoe 26.4, tvOS 26.4 und visionOS 26.4 oder höher verfügbar, sobald iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS Tahoe 26.5, tvOS 26.5 und visionOS 26.5 im Mai veröffentlicht werden.