Apples Sci-Fi-Erfolg Severance steht kurz vor dem Drehstart für die dritte Staffel, deren Premiere bei Apple TV voraussichtlich Ende 2027 erfolgt. In einem aktuellen Interview mit Variety hat Hauptdarsteller Adam Scott einige Andeutungen zur kommenden Staffel gemacht und nebenbei verraten, dass ihm das Ende der Serie bereits bekannt ist.

Viele Überraschungen in Staffel 3

Konkrete Handlungsdetails wollte Scott natürlich nicht preisgeben. Er stellte aber in Aussicht, dass die neue Staffel „viele Überraschungen“ bereithalten werde. Außerdem bestätigte er, dass Ben Stiller weiterhin eng in die Produktion eingebunden ist, auch wenn er dieses Mal keine Episoden inszeniert.

Spannend wurde es bei der Frage nach dem Serienfinale. Apple und die Macher haben bislang nicht verraten, wie viele Staffeln insgesamt geplant sind. Scott machte jedoch deutlich, dass das Ende längst feststeht und er als ausführender Produzent in die Planungen einbezogen ist. Er spreche regelmäßig mit den Autoren und dem Showrunner Dan Erickson und wisse über alle Entwicklungen Bescheid. Als Schauspieler bevorzuge er es, möglichst viele Informationen zu haben.

Erickson selbst hatte bereits im vergangenen Jahr betont, dass die Serie alle aufgeworfenen großen Rätsel vor ihrem Ende auflösen werde. Ein zweites Lost, bei dem viele Fragen offen blieben, soll Severance also nicht werden.