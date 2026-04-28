Rund einen Monat müssen wir uns noch gedulden, bis der „For All Mankind“-Ableger „Star City“ sein Debüt Ende Mai auf Apple TV feiert. Im Vorfeld fand nun die Premiere beim Cannes International Series Festival (CANNESERIES) statt.

„Star City“ feiert Premiere beim CANNESERIES

Nachdem wir bereits den offiziellen Teaser und offiziellen Trailer zu „Star City“ zu Gesicht bekommen haben, bewegen wir uns mit großen Schritten auf den Start der neuen Weltraum-Serie. Bevor diese am 29. Mai 2026 ihr Debüt auf dem Video-Streaming-Dienst feiert, fand nun die Weltpremiere satt.

Konkret feierte Apple TV auf dem Cannes International Series Festival die Weltpremiere von „Star City“ mit den Schöpfern und ausführenden Produzenten Matt Wolpert und Ben Nedivi sowie den Stars Rhys Ifans, Anna Maxwell Martin und Agnes O’Casey. Nach dem Start auf Apple TV am 29. Mai 2026 erscheint bis zum 10. Juli jeden Freitag eine neue Folge.

„Star City“ ist ein packender, paranoider Thriller, der uns zu dem entscheidenden Moment in der alternativen Geschichtsschreibung des Weltraumwettlaufs zurückführt – als die Sowjetunion als erste Nation einen Menschen auf den Mond brachte. Doch dieses Mal erleben wir die Geschichte hinter dem Eisernen Vorhang und sehen das Leben der Kosmonauten, der Ingenieure und der Geheimdienstoffiziere, die in das sowjetische Raumfahrtprogramm eingebunden waren, sowie die Risiken, die sie alle eingingen, um die Menschheit voranzubringen.

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Um euch einen kleinen Vorgeschmack auf die Serie zu bieten, haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden. Sollte euch „For All Mankind“ in den Bann gezogen haben, so gebt „Star City“ in jedem Fall eine Chance.