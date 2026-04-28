Apples ehemaliger KI-Chef John Giannandrea hat eine neue Aufgabe gefunden. Wie Upstarts Media berichtet, schließt sich der Manager dem britischen KI-Startup CuspAI an und soll dort den Aufbau der US-Niederlassung begleiten. Giannandrea hatte Apple erst Mitte April endgültig verlassen, nachdem sein Abschied bereits im Dezember 2025 bekannt geworden war.

Beratertätigkeit ohne festen Titel

CuspAI sitzt im englischen Cambridge und arbeitet an KI-Anwendungen für die Materialforschung. Giannandrea soll in Teilzeit dabei helfen, ein Büro in der Bay Area zu eröffnen und dort hochkarätige KI-Fachkräfte anzuwerben. Seine Rolle ist nicht mit einem offiziellen Titel verbunden, sie wird im Bericht als Beratertätigkeit beschrieben.

Eine ausschließliche Bindung an CuspAI gibt es allerdings nicht. Giannandrea will seine Zeit nach den Informationen von Upstarts auf mehrere KI-Startups verteilen und dort jeweils beratend tätig sein. Ob das eine längerfristige Ausrichtung ist oder eine Übergangslösung bis zu einer festen Position, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Vor seinem Wechsel zu Apple im Jahr 2018 hatte Giannandrea bei Google die Bereiche Suche und KI verantwortet. Damals galt seine Verpflichtung als Coup für Apple. Acht Jahre später fällt die Bewertung deutlich anders aus. Unter seiner Führung verlor Apple den Anschluss im KI-Bereich und sah sich gezwungen, für die neue Siri und weitere geplante Apple Intelligence-Funktionen auf Google zurückzugreifen.

Dass Giannandrea so kurz nach dem Apple-Abschied wieder im KI-Umfeld auftaucht, ist nicht überraschend. Auffällig ist jedoch die Form. So bietet sich ihm kein neuer Chefposten bei einem großen Anbieter, sondern nur verteilte Beratungsmandate bei kleineren Startups.