Apple arbeitet an einer neuen Display-Generation für das iPhone, die den sichtbaren Rand mit optischen Tricks reduzieren soll. Der bekannte Leaker Ice Universe nennt die Technik „Liquid Glass Display“ und beschreibt sie als Abkehr von den klassischen Curved-Konzepten, die bislang für das iPhone zum 20. Jubiläum im Gespräch waren.

Eine Kante, die wie Flüssigkeit wirkt

Laut einem Tweet von Ice Universe handelt es sich bei dem „Liquid Glass Display“ weder um ein klassisches vierseitig gekrümmtes Display noch um die stark gewölbten Varianten, die von Android-Geräten bekannt sind. Die Krümmung am Rand soll stattdessen sehr dezent ausfallen. Ice Universe beschreibt die Wirkung so, dass das Glas wie eine Flüssigkeit über die Kante fließt und der Übergang vom Display zum Gehäuse natürlich wirkt.

Den entscheidenden Unterschied macht laut dem Leaker eine Kombination aus optischer Brechung, lichtleitenden Strukturen und weiteren Verfahren, die das Glas gezielt formen. Der Rahmen soll für den Betrachter dadurch fast nicht mehr wahrnehmbar sein. Statt also den Rand physisch wegzuschneiden, lenkt Apple das Licht so, dass die Bildfläche optisch über die tatsächliche Kante hinausreicht.

Schon im Januar hatte Ice Universe früheren Berichten widersprochen, wonach Apple beim Jubiläumsmodell auf ein vierseitig gekrümmtes Display setzen werde. Damals sprach er von einem 3D-geformten Deckglas, das den Curved-Look lediglich nachahmt. Die aktuelle Beschreibung führt diesen Gedanken weiter, geht in den technischen Details aber darüber hinaus.

Die Idee einer stärker glasbetonten iPhone-Bauweise begleitet Apple seit Jahren. Patente aus den vergangenen Jahren zeigen, wie weit das Unternehmen gedanklich gegangen ist. 2019 reichte Apple ein Patent für ein Gerät mit umlaufendem Display ein, 2020 folgte ein Konzept für röhrenförmige Geräte. In mehreren dieser Entwürfe zog sich der Bildschirm um die Kanten und blieb auch von der Seite lesbar. Ein im August 2025 veröffentlichter Bericht sprach erstmals davon, dass Apple zum 20. iPhone-Geburtstag eine gekrümmte Bauweise einsetzen werde.

Ein konkretes Datum nennt Ice Universe nicht. Sollte sich die Beschreibung tatsächlich auf das Jubiläumsmodell beziehen, wäre 2027 der wahrscheinliche Zeitpunkt für den Marktstart, also 20 Jahre nach dem ersten iPhone von 2007.