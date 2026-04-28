Die ersten Monate des Jahres 2026 liefen für Apple TV bereits ziemlich erfolgreich. Neben zahlreichen Nominierungen und Auszeichnungen war sicherlich der Gewinn eines Oscars das bisherige Highlights. Nun kann sich Apple TV zwei weitere Trophäen ins Regal stellen. “Slow Horses” und “Vietnam: The War That Changed America” haben jeweils einen BAFTA Television Craft Awards 2026 erhalten.

Apple TV gewinnt zwei BAFTA Television Craft Awards 2026

Apple TV wurde kürzlich bei den BAFTA Television Craft Awards 2026 mit zwei Preisen ausgezeichnet: Will Smith erhielt den Preis für das beste Drehbuch (Drama) für „Slow Horses“ und Rob Coldstream wurde für die beste Regie (Dokumentation) für „Vietnam: The War That Changed America“ geehrt.

Die BAFTA Television Awards zeichnen jährlich die besten britischen Programme, Darbietungen und Produktionen aus. Weitere Gewinner der BAFTA Television Awards 2026 werden am Sonntag, dem 10. Mai, in London bekanntgegeben.

BAFTA Television Craft Awards 2026

“Slow Horses”

Writer: Drama — Will Smith

“Vietnam: The War That Changed America”

Director: Factual — Rob Coldstream

Zu den weiteren Nominierungen von Apple TV für die BAFTA Television Awards 2026, die am Sonntag, den 10. Mai in London verliehen werden, gehören:

“Pluribus”

International

“Severance”

International

“The Studio”

International

“Vietnam: The War That Changed America”

Specialist Factual

“Knife Edge: Chasing Michelin Stars”

Factual Entertainment

“Smoke”

Leading Actor — Taron Egerton

“Down Cemetery Road”