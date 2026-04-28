Spotify ist – genau wie Apple und viele anderen Unternehmen – dazu verpflichtet, regelmäßig seine Quartalszahlen bekannt zu geben. Nun hart der Musik-Streaming-Dienst seine Geschäftszahlen für das erste Quartal 2026 veröffentlicht. Dabei verzeichnet das Unternehmen ein starkes Momentum in allen Geschäftsbereichen.

Spotify gibt Q1/2026 Quartalszahlen bekannt

Spotify hat seine Q1/2026 Quartalszahlen bekannt gegeben. Diese entsprachen bei allen wesentlichen Kennzahlen den Erwartungen oder übertrafen diese. Das Wachstum bei den monatlich aktiven Nutzer (MAU) und den Premium-Abonnent blieb stark: Spotify überschritt die Marke von 760 Millionen monatlich aktiven Nutzer und erzielte die zweitbeste Bruttomarge der Unternehmensgeschichte.

Wichtige Kennzahlen im Überblick

761 Millionen monatlich aktive Nutzer (MAU)

293 Millionen Premium-Abonnent

Über 7 Millionen Podcasts verfügbar

Mehr als 590.000 Video-Podcasts

Über 700.000 Hörbücher in englischsprachigen Märkten

Im Jahr 2025 wurden mehr als 11 Milliarden US-Dollar an die Musikindustrie ausgezahlt.

Insgesamt wurden fast 70 Milliarden US-Dollar seit der Gründung von Spotify an die Musikindustrie ausgeschüttet.

Spotify ist auf mehr als 2.000 Geräten von über 200 Marken verfügbar.

Der Gesamtumsatz stieg währungsbereinigt um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 4,5 Milliarden Euro. Die Bruttomarge verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um rund 140 Basispunkte auf 33 Prozent. Das operative Ergebnis erreichte 715 Millionen Euro.