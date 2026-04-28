Seit einigen Monaten ist bekannt, dass Apple TV die erfolgreiche Comedy-Serie „Ted Lasso“ in die vierte Staffel schicken wird. Zuletzt deutete es sich an, dass die Fortsetzung der Serie im August startet. Nun haben wir die offizielle Bestätigung.

Apple TV: 4. Staffel zu „Ted Lasso“ startet am 05. August 2026

Apple TV hat vor wenigen Augenblicken den Starttermin für die mit Spannung erwartete vierte Staffel der Erfolgsserie „Ted Lasso“ bekannt gegeben. Die Serie mit Emmy-Preisträger Jason Sudeikis in der Hauptrolle und als Executive Producer startet am Mittwoch, den 5. August 2026, mit der ersten Folge. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 7. Oktober neue Episode.

In der vierten Staffel sind neben Sudeikis wieder zahlreiche beliebte Schauspieler der ersten Staffel mit von der Partie, darunter die Emmy-Preisträgerin Hannah Waddingham, Juno Temple, der Emmy-Preisträger Brett Goldstein, Brendan Hunt und Jeremy Swift. Dazu gesellen sich die Neuzugänge Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern und Grant Feely.

In der vierten Staffel kehrt Ted nach Richmond zurück und stellt sich seiner bisher größten Herausforderung: Er trainiert ein Frauenfußballteam der zweiten Liga. Im Laufe der Saison lernen Ted und sein Team, Risiken einzugehen, die sie sich nie hätten vorstellen können.

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Die ersten drei Staffeln, die allesamt auf Apple TV auf Abruf bereitstehen, brachen verschiedene Rekorde auf dem Video-Streaming-Dienst und gewannen mehrere Awards. Die erste Staffel wurde zur meistnominierten Comedyserie für den Emmy Award, und die Serie gewann in ihren ersten beiden Staffeln sogar den seltenen Emmy in der Kategorie „Beste Comedyserie“ in Folge.