Tim Cook hat sich am Montag mit dem US-Handelsminister Howard Lutnick getroffen. Es war sein erster hochrangiger Termin, seit Apple den Wechsel an der Konzernspitze bekannt gegeben hat. Das Handelsministerium veröffentlichte Details zu dem Treffen über Social Media und ließ wissen, dass Lutnick dem Apple-Chef für seinen bevorstehenden Abschied vom CEO-Posten alles Gute gewünscht und seine Verdienste um die US-Technologiebranche gewürdigt habe.

Eine neue Rolle für Cook

Apple hatte vergangene Woche angekündigt, dass Cook sein Amt als CEO am 1. September 2026 an John Ternus übergibt, den bisherigen Leiter der Hardware-Entwicklung. Cook verlässt Apple aber nicht, sondern wechselt in die Rolle des Executive Chairman. Dort soll er sich um bestimmte Bereiche des Unternehmens kümmern, darunter den Austausch mit Politikern weltweit.

In einem Brief an die Belegschaft schrieb Cook, er sei gesund und plane, „für lange Zeit“ in seiner neuen Rolle bei Apple zu bleiben. Apple habe für ihn weiterhin höchste Priorität: „Das ist, wer ich im Kern bin, und ich kann es mir nicht anders vorstellen.“ Er sei überzeugt, dass er die globalen Beziehungen des Unternehmens stärken könne.

Cook hat inzwischen zwei Trump-Präsidentschaften erlebt und sich dabei ein verlässliches Verhältnis zur US-Regierung gesichert, das Apple unter anderem Ausnahmen bei den Importzöllen einbrachte. Trump äußerte sich in der vergangenen Woche zum Wechsel an der Apple-Spitze und betonte, er sei mit Cooks Bemühungen zufrieden. Während seiner ersten Amtszeit habe er nach eigenen Angaben ein größeres Problem für Apple gelöst und werde Cook auch künftig helfen, solange dieser nicht zu fordernd auftrete.

Da Cook sich künftig vor allem um die politische Kontaktpflege kümmert, kann sich Ternus als neuer CEO stärker auf das operative Geschäft konzentrieren.