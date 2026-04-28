In regelmäßigen Abständen informiert Vodafone über die Netz-Modernisierung. Von Zeit zu Zeit gibt es ein Update zum Mobilfunknetz und mal gibt es frische Informationen zur Modernisierung des Kabel-Glasfasernetzes. Dieses Mal steht das zuletzt genannte Netz im Fokus.

Vodafone: Netz-Modernisierungen für 78.000 Kabel-Haushalte

Vodafone arbeitet weiter am Ausbau seines Kabel-Glasfasernetzes. Im vergangenen Mörz wurden 318 Modernisierungsmaßnahmen im Kabel-Glasfasernetz durchgeführt. 450.000 neue Glasfaser Anschlüsse wurden in die Vermarktung aufgenommen. Zudem vermeldest das Unternehmen dass 73 Prozent der Deutschen (29,7 Millionen Haushalte) jetzt Gigabit von Vodafone buchen können. Blicken wir etwas näher auf die Zahlen.

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Vodafone hat im vergangenen Monat 260 Segmentierungen sowie 58 Fiber-Deep-Projekte in insgesamt 124 Städten umgesetzt. Schwerpunkte der Maßnahmen lagen unter anderem in Hamburg, Düsseldorf, Wuppertal, Krefeld, München und Nürnberg. Durch diese Ausbauarbeiten profitieren rund 78.000 Haushalte, deren Internetanschlüsse nun stabiler und leistungsfähiger sind. Technisch sorgen Segmentierungen dafür, dass sich weniger Haushalte eine Netzkapazität teilen müssen, während Fiber-Deep-Projekte Glasfaser näher an die Haushalte bringen – beides führt zu höheren Geschwindigkeiten und besserer Netzqualität im Alltag.

Das Düsseldorfer Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2025/26 seine Netzinfrastruktur umfassend modernisiert und dabei 2.438 Maßnahmen umgesetzt. Dazu zählen 2.168 Segmentierungen und 270 Fiber-Deep-Projekte. Durch diese Arbeiten konnte Vodafone die Kapazität und Stabilität von mehr als 773.000 Kabel-Glasfaseranschlüssen deutlich verbessern.

Glasfaser‑Verfügbarkeit wächst deutlich

Parallel zu den Modernisierungen im Kabelnetz treibt Vodafone auch den Glasfaser-Ausbau (FTTH) konsequent weiter voran. Allein im März hat das Unternehmen über 450.000 neue Glasfaseranschlüsse in die Vermarktung aufgenommen. Einen großen Anteil daran hat das Joint Venture OXG, das mehrere zehntausend Anschlüsse in Städten wie Berlin, Bremen, Göttingen, Essen, Kaufbeuren, Mülheim an der Ruhr, Nürnberg, Leipzig, Greifswald, Wuppertal und Augsburg beigesteuert hat. Gleichzeitig wurden neue Ausbauprojekte gestartet – unter anderem in Saarbrücken, Tübingen und Memmingen. Insgesamt steigt damit die Zahl der Haushalte, denen Vodafone ein Glasfaser-Angebot machen kann, auf 12,2 Millionen. Der Ausbau zeigt, wie stark der Fokus aktuell auf FTTH-Anschlüssen liegt – also Glasfaser direkt bis ins Gebäude, was langfristig die leistungsfähigste und stabilste Internetanbindung ermöglicht.