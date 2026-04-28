WhatsApp entwickelt einen hauseigenen Cloud-Dienst für Chat-Backups. Nutzer sollen ihre Sicherungen künftig nicht nur auf iCloud bzw. Google Drive ablegen können, sondern wahlweise auch auf WhatsApp-Servern, wobei die Backups standardmäßig Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind. Das geht aus Hinweisen in der aktuellen Beta-Version 2.25.24.15 für Android hervor, die WABetaInfo entdeckt hat.

Passkeys als Standardverschlüsselung

Bereits in einer früheren Beta hatte WhatsApp eine Funktion eingeführt, mit der sich Backups per Passkey verschlüsseln lassen. Anstelle eines klassischen Passworts oder eines 64-stelligen Schlüssels nutzt das Verfahren die Authentifizierung über das Gerät selbst. Der Passkey liegt im Passwortmanager des Nutzers und synchronisiert sich zwischen vertrauenswürdigen Geräten desselben Accounts. Zur Freigabe genügen Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder der Entsperr-Code.

Die Passkey-Methode soll auch beim neuen WhatsApp-Cloud-Backup zum Einsatz kommen. Wer trotzdem lieber bei der klassischen Variante bleibt, kann weiterhin ein Passwort oder einen 64-stelligen Schlüssel verwenden. Eine Verschlüsselung ist in allen Fällen verpflichtend, sobald Backups auf WhatsApp-Servern landen.

Der Hintergrund für das Angebot liegt im Speicherbedarf, der bei vielen Nutzern über die Jahre stark gewachsen ist. WhatsApp-Backups belegen häufig einen erheblichen Teil des verfügbaren Cloud-Speichers, den sich Nutzer auf iCloud oder Google Drive mit Fotos, Videos und Daten anderer Apps teilen müssen. Wer das Kontingent ausschöpft, steht vor der Wahl, Speicher freizuräumen oder zusätzlichen Platz zu kaufen. Mit einer eigenen Speicherlösung will WhatsApp die Abhängigkeit von Drittanbietern reduzieren und die Nutzer abfangen, die sich ansonsten ein größeres Speicher-Abo bei Apple oder Google buchen würden.

2 GB gratis, 50-GB-Tarif geplant

Wer sich für den WhatsApp-eigenen Cloud-Speicher entscheidet, soll bis zu 2 GB kostenlos nutzen können. Ob dieses Kontingent allen Nutzern zur Verfügung steht oder nur Abonnenten von WhatsApp Plus vorbehalten bleibt, ist noch nicht bekannt.

Zusätzlich ist laut WABetaInfo ein kostenpflichtiger 50-GB-Tarif für rund 0,99 US-Dollar in Planung. Die Angaben sind allerdings vorläufig. WhatsApp kann Preise, Speichergrenzen und Verfügbarkeit bis zum offiziellen Start noch anpassen, je nach Testergebnissen und regionalen Bedingungen.

Vor einer breiteren Veröffentlichung sind mehrere Testphasen vorgesehen, um die Kompatibilität mit den bestehenden Backup- und Sicherheitseinstellungen zu prüfen. Erst nach einem erfolgreichen Beta-Test soll die Funktion schrittweise größeren Nutzergruppen zugänglich gemacht werden. Wann die Funktion an Beta-Tester ausgerollt wird, hat WhatsApp bislang nicht kommuniziert.