Das Jahr geht für Apple TV so weiter, wie es angefangen hat. Der Video-Streaming-Dienst hat bereits allerhand Nominierungen und Auszeichungen erhalten. Highlight war der Gewinn eines Oscars. Nun konnte Apple TV die nächsten sechs Nominierungen einheimsen.

Apple TV erhält sechs Nominierungen für die Gotham Television Awards

Apple TV hat sechs Nominierungen für die Gotham Television Awards 2026 erhalten. Die Golden-Globe-Gewinnerserie „Pluribus“ erhielt drei Nominierungen, darunter in den Kategorien „Beste neue Dramaserie“, „Herausragende Hauptrolle in einer Dramaserie“ (Rhea Seehorn) und „Herausragende Nebenrolle in einer Dramaserie“ (Karolina Wydra). Apples weltweit gefeierte Erfolgsserie „Margo’s Got Money Troubles“ wurde zweimal nominiert: für die „Herausragende Hauptrolle in einer Comedyserie“ (Elle Fanning) und „Herausragende Nebenrolle in einer Comedyserie“ (Michelle Pfeiffer). Die mit dem Critics’ Choice Award ausgezeichnete Dokumentarserie „Mr. Scorsese“ erhielt eine Nominierung in der Kategorie „Beste neue Nonfiction-Serie“.

Übersicht

“Pluribus”

Breakthrough Drama Series

Outstanding Lead Performance in a Drama Series — Rhea Seehorn

Outstanding Supporting Performance in a Drama Series — Karolina Wydra

“Margo’s Got Money Troubles”

Outstanding Lead Performance in a Comedy Series — Elle Fanning

Outstanding Supporting Performance in a Comedy Series — Michelle Pfeiffer

“Mr. Scorsese”