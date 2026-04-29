Falls ihr plant, vom 30. April in den 01. Mai hinein zu tanzen bzw. zu feiern, dann haben wir einen Tipp für euch. Nutzt den „Welttag des Tanzes“ am 29. April schon einmal, um euch warm zu tanzen und die neue Apple Watch Herausforderung zu meistern.

Apple Watch Herausforderungen zum „Welttag des Tanzes“ ist gestartet

Über das Jahre verteilt, veranstaltet Apple verschiedene Apple Watch Challenges. Vor wenigen Tagen deutete es sich an, dass eine neue Herausforderung vor der Tür steht. Am heutigen Mittwoch ist es soweit und Apple veranstaltet die Apple Watch Herausforderungen zum „Welttag des Tanzes“.

Die Aufgabe ist denkbar einfach. Es heißt

Zeig am Welttag des Tanzes was du kannst. Erziele diese Auszeichnung, indem du am 29. April ein Tanztraining von mindestens 20 Minuten aufzeichnest. Verwende dazu die Trainings-App oder eine andere App, die Trainings in „Health“ hinzufügt.

Diejenigen, die die Challenge meistern, erhalten eine Auszeichnung sowie Sticker, die sich in iMessage, FaceTime und Co. verwenden können.