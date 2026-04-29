Anfang letzten Monats und im Rahmen des Mobile World Congress (MWC) kündigte Anker den neuen Rasenmähroboter Eufy C15 an. Es wurde in Aussicht gestellt, dass dieser im Laufe des Frühlings erhältlich sein wird. Dieser Tag ist nun gekommen. Nachdem Eufy E15 (hier unser Test) und Eufy E18 bereits seit letzten Jahre durch die Gärten fahren, steht nun der Eufy C15 in den Startlöchern.

Eufy C15 ist da

Ab sofort lässt sich der Rasenmähroboter Eufy C15 auf der eufy Webseite für 899 Euro vorbestellen. Wer das Modell inklusive Garage möchte, zahlt 999 Euro. Es sei denn, Frühentschlossene nutzen die bis zum 21. Mai laufende Aktion: Wer einen Euro anzahlt, erhält zum Verkaufsstart am 22. Mai satte 150 Euro Rabatt auf das 999 Euro-Modell.

Soweit die preislichen Eckdaten. Blicken wir auf die technischen Eckdaten. Der Eufy C15 setzt auf die bewährte TrueVision-Technologie, die bereits aus der E-Serie bekannt ist. Der große Vorteil: liegt darin, dass der Mähroboter komplett ohne Begrenzungskabel, RTK-Antenne oder manuelles Kartieren auskommt. Stattdessen übernehmen Kameras in Kombination mit KI-Navigation die Arbeit. Sie erfassen den Garten automatisch, erstellen optimierte Mähpfade und sorgen so für eine gleichmäßige Rasenpflege.

Ausgelegt für Flächen bis 500qm, richtet sich der eufy C15 vor allem an urbane Gärten. Auch komplexere Layouts meistert er zuverlässig:

3D-Hinderniserkennung mit über 300 erkannten Objekten

sichere Navigation durch enge Passagen, Schattenbereiche und unter Bäumen

automatische Erkennung von Kleintieren wie Igeln

In solchen Fällen stoppt der Mäher selbstständig – generell empfiehlt es sich ohnehin, den Betrieb nachts zu pausieren, um Tiere zu schützen. Der eufy C15 überzeugt nicht nur durch seine Navigation, sondern auch durch zahlreiche Funktionen für ein sauberes und gleichmäßiges Schnittbild. Dazu zählen unter anderem präzises Mähen von Rasenkanten, parallele Mähmuster für ein gleichmäßiges Ergebnis sowie ein automatisches Nachmähen, um ausgelassene Stellen zu korrigieren.

Über die App lässt sich der Mähroboter flexibel anpassen. Ihr könnt mehrere Zonen definieren, No-Go-Bereiche und virtuelle Wände festlegen sowie Mähzeiten, Schnitthöhen und Mährichtung einstellen

Bei Regen oder schlechten Lichtverhältnissen kehrt der Roboter automatisch zur Station zurück. Mit nur 58 dB Betriebslautstärke arbeitet er besonders leise und unauffällig.

Der neue Eufy C15 lässt sich ab sofort über die Eufy-Webseite vorbestellen.