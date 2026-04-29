Intel hat einen neuen Prozessor vorgestellt, der direkt auf das MacBook Neo abzielt. Erste Benchmarks deuten darauf hin, dass der Wildcat Lake Core 5 320 in Multi-Core-Anwendungen rund 21 Prozent schneller arbeitet als der A18 Pro im günstigen Apple-Notebook. Single-Threaded liegen beide Chips praktisch gleichauf.

Ein Benchmark-Wert sagt noch nichts über das fertige Notebook

Der Marktstart des MacBook Neo hat die Windows-Welt unter Druck gesetzt. Für 599 US-Dollar bietet Apple eine Kombination aus Verarbeitung, Akkulaufzeit und Leistung, die im Windows-Lager so nicht existiert. Apple übt damit einen massiven Druck auf das Marktsegment der Einsteiger-Laptops aus. Bislang fehlte schlicht ein passender Prozessor für ein vergleichbares Windows-Notebook in der Preisklasse.

Genau diese Lücke will Intel mit dem Core 5 320 aus der neuen Wildcat-Lake-Reihe schließen. Laut einem Bericht von Tweaktown erreicht der Chip bei PassMark einen Multi-Thread-Wert von 15.222 Punkten und einen Single-Thread-Wert von 4.047 Punkten. Damit liegt er in der Multi-Core-Wertung 21 Prozent über dem A18 Pro, der im MacBook Neo zum Einsatz kommt. Beim Single-Thread-Score erreicht der Apple-Chip mit 4.066 Punkten ein nahezu identisches Ergebnis. Die P-Cores des Intel-Prozessors takten dabei mit maximal 4,6 GHz, was den Single-Core-Wert nach oben begrenzt.

Roman Loyola von Macworld weist darauf hin, dass ein konkurrenzfähiger Prozessor allein nicht reicht, um das MacBook Neo in Bedrängnis zu bringen. Auch wenn man die Frage „macOS gegen Windows“ beiseitelässt, ist offen, ob der Intel-Chip bei der Akkulaufzeit an den A18 Pro herankommt. Hinzu kommt die Frage, ob Windows-Hersteller in dieser Preisklasse überhaupt eine vergleichbare Verarbeitungsqualität liefern können. Apple hat im Einsteigersegment mit Aluminiumgehäuse, Tastatur und Display-Qualität Standards gesetzt, die in dieser Preisklasse bei der Konkurrenz fehlen. Ein schneller Chip ist die Voraussetzung für einen ernsthaften Gegenentwurf, aber noch keine Garantie für ein vergleichbares Gesamtprodukt.