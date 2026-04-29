iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 sollen neue Apple-Intelligence-Werkzeuge in der Fotos-App mitbringen, so Bloomberg. Die neuen Funktionen ergänzen das bislang einzige KI-Bearbeitungswerkzeug Clean Up und sollen subtile Anpassungen an Bildqualität, Ausschnitt und Perspektive ermöglichen – alles direkt auf dem Gerät, ohne Cloud-Verarbeitung.

Drei neue Werkzeuge im Überblick

Im Bearbeitungsmodus der Fotos-App soll laut Bloomberg künftig ein neuer „Apple Intelligence Tools“-Bereich erscheinen mit drei Optionen:

Extend erweitert ein Foto über seinen ursprünglichen Bildrand hinaus und füllt dabei fehlende Bildinhalte – etwa Himmel oder Umgebung – per KI auf. Die Funktion soll sich per Zoom-Geste bedienen lassen, um den Bildausschnitt stufenlos zu vergrößern.

Enhance optimiert Farbe, Belichtung und weitere Bildparameter automatisch per KI – ähnlich wie die bereits vorhandene Automatik-Bearbeitung, jedoch deutlich intelligenter.

Reframe ist speziell für Spatial Photos gedacht: Damit lässt sich die Perspektive eines bereits aufgenommenen Raumfotos nachträglich verändern.

Verzögerungen möglich

Apple soll die Werkzeuge noch nicht vollständig fertiggestellt haben. Laut Mark Gurman könnten Extend und Reframe deshalb verschoben oder in abgespeckter Form erscheinen. Ein mahnendes Beispiel: Clean Up kämpft auch eineinhalb Jahre nach seinem Launch noch mit Qualitätsproblemen – bei der Rekonstruktion fehlender Bildbereiche hinkt Apples Tool Konkurrenzlösungen von Samsung und Google weiterhin hinterher.

Vorstellung auf der WWDC am 8. Juni

Die neuen Foto-Funktionen und alle weiteren iOS-27-Neuerungen sollen auf der WWDC 2026 am 8. Juni vorgestellt werden. Der reguläre Release von iOS 27 folgt dann im Herbst zusammen mit dem iPhone 18 Pro und dem iPhone Ultra.