Ein Jahr ist es her, dass Vodafone den „Spam Warner“ gestartet hat. Nun ist es an der Zeit, ein erstes Resümee zu ziehen. In den letzten 12 Monaten gab es mehr als 64 Millionen Warnmeldungen vor gefährlichem Telefonbetrug.

Spam-Schutz: Vodafone zieht Bilanz

Was hat es mit dem Spam-Schutz bzw. Spam-Warner von Vodafone auf sich? Mit dem „Spam Warner“ hat Vodafone vor einem Jahr einen neuen Sicherheitsdienst für das Mobilfunk-Netz gestartet. Auf dem Display jedes im Vodafone-Netz eingebuchten Handys erscheint eine Warnmeldung, die auf die Betrugsgefahr bei eingehenden Anrufen hinweist. Und zwar immer dann, wenn die Rufnummer von Sicherheitsexperten als Spam-Rufnummer eingestuft wurde. Das gilt sowohl für nationale als auch internationale Rufnummern.

Im Schnitt wurden täglich rund 185.000 Warnmeldungen ausgespielt. Besonders auffällig. Der Spitzenwert wurde am 27. Mai 2025 660.000 Warnungen registrierten Warnungen erreicht. Der stärkste Monat war der Oktober 2025 mit insgesamt 7 Millionen Warnmeldungen.

Auch im Wochenverlauf zeigen sich klare Unterschiede:. Der Mittwoch ist der aktivste Tag mit durchschnittlich 273.000 Warnungen. Am Wochenende nimmt die Belastung deutlich ab (Samstag: ca. 44.000 Warnungen; Sonntag: nur etwa 5.000 Warnungen)

Die Daten zeigen deutlich, dass Spam-Aktivitäten vor allem unter der Woche ihren Höhepunkt erreichen – während es am Wochenende vergleichsweise ruhig bleibt. Alle sin allem spielte der Spam-Warner 64,5 Millionen Warnmeldungen in den letzten 12 Monaten aus. Auch wenn der Spam-Warner zahlreiche Warnungen ausspricht, weist Vodafone darauf hin, dass Aufmerksamkeit der Nutzer weiterhin wichtig ist.