In regelmäßigen Abständen informiert die Deutsche Telekom über den Ausbau ihres Mobilfunk- und Glasfasernetzes. Nun gibt es eine Wasserstandsmeldung zum Glasfasernetz. Im vergangenen Monat wurden 170.000 neue Glasfaseranschlüsse errichtet.

Telekom: 170.000 neue Glasfaseranschlüsse im März 2026

Nachdem wir euch gestern über den Vodafone Glasfaser-Ausbau informiert haben, geht es nun mit der Deutschen Telekom weiter.

Deutsche Telekom hat den Ausbau ihres Netzes im ersten Quartal 2026 weiter beschleunigt und wichtige Meilensteine erreicht. Allein im März kamen 170.000 neue Anschlüsse hinzu. Damit können inzwischen rund 13 Millionen Haushalte und Betriebe Tarife mit bis zu 2.000 Mbit/s buchen. Insgesamt hat die Telekom im ersten Quartal etwa 370.000 Glasfaseranschlüsse gebaut – das entspricht rund 5.873 neuen Anschlüssen pro Arbeitstag und einem Wachstum von 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

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Auch abseits von FTTH bleibt die Netzabdeckung breit aufgestellt:

37 Millionen Haushalte erreichen mindestens 100 Mbit/s

32 Millionen Haushalte können sogar 250 Mbit/s nutzen

Meistgenutzte Apps

Wie immer an dieser Stelle blicken wir auf die Top-Anwendungen im Telekom Netz. MagentaTV sicherte sich im März den Spitzenplatz als meistgenutzte Anwendung, gefolgt von den Video- und Social-Giganten YouTube, Netflix, Instagram und Amazon Prime. Ganz anders das Bild beim Daten-Upload: Hier dominieren professionelle Cloud-Anwendungen und Backups. Amazon Web Services (AWS) führt das Feld an, gefolgt von Google Cloud, Microsoft Teams, iCloud und dem Messenger WhatsApp.