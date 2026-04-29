Nachdem die Deutsche Telekom kürzlich über den Ausbau ihres Glasfasernetzes informiert hat, geht es nun mit Informationen zum Mobilfunknetz weiter. So hat das Bonner Unternehmen bekannt gegeben, dass man im vergangenen Monat 65 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen hat.

Telekom nimmt 65 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb (März 2026)

Die Deutsche Telekom hat im März ihr Mobilfunknetz erweitert und leistungsfähiger gemacht. Insgesamt wurden 65 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen und an 292 bestehenden Standorten die Kapazitäten erhöht.

Diese Maßnahmen zahlen auf das sogenannte Ultra-Kapazitätsnetz der Telekom ein, das auf hohe Geschwindigkeit und Stabilität auch bei starker Auslastung ausgelegt ist.

Regional lag der Schwerpunkt beim Ausbau in Bayern (17 neue Standorte), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (10) und Thüringen (7).

Aktueller Stand der Netzabdeckung:

5G: rund 99 Prozent der Haushalte bundesweit erreichbar

4G (LTE): nahezu 100 Prozent Haushaltsabdeckung

Damit treibt die Telekom nicht nur die Flächenversorgung voran, sondern verbessert gezielt auch die Netzqualität in stark frequentierten Regionen.