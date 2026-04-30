Apple nutzt den fortgeschrittenen Donnerstag-Abend, um ein frisches Firmware-Update für die AirPods Pro 3 auf den eigenen Servern bereitzustellen. Ab sofort wartet die Firmware 8B40 auf euch. Das Update lädt die bisherige Firmware 8B39 ab.

Apple veröffentlicht Firmware-Update für die AirPods Pro 3

Apple hat vor wenigen Augenblicken ein Firmware-Update für die AirPods Pro 3 veröffentlicht. Auf die Firmware 8B39 folgt die Firmware 8B40. Der kleine Versionssprung impliziert, dass Apple ausschließlich unter der Haube gearbeitet, Fehler beseitigt und die Leistung der Kopfhörer optimiert hat.

Release Notes hat Apple bislang nicht veröffentlicht. AirPods-Firmwareupdates lässt sich nicht manuell anstoßen. Das Update wird automatisch eingespielt, wenn die Kopfhörer in der Nähe eines mit WLAN verbundenen iPhone, iPad oder Mac sind, im Ladecase liegen und das Case an eine Stromquelle angeschlossen ist.

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