Amazon verlegt seinen Prime Day in diesem Jahr nach vorne. Statt wie bisher im Juli findet das Shopping-Event 2026 bereits im Juni statt. Der Online-Händler hat den neuen Zeitraum in einer offiziellen Mitteilung bestätigt, ein konkretes Datum hat Amazon aber bisher nicht genannt.

Prime Day 2026 startet schon im Juni

Am Prime Day 2026 nehmen 26 Länder teil, darunter Deutschland, Österreich, die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Spanien und Polen. In anderen Märkten wie Australien, Brasilien, Indien oder Japan startet das Event erst später im Sommer. Amazon geht beim Prime Day also gestaffelt vor.

Welche Marken konkret dabei sein werden, hält das Unternehmen noch zurück. Bekannt ist, dass neben Amazon selbst auch zahlreiche Marketplace-Händler an der Aktion teilnehmen. Wer die Rabatte nutzen will, benötigt ein aktives Prime-Abo. Falls ihr noch kein Prime-Mitglied seid, könnt ihr euch ganz einfach anmelden und den Dienst 30 Tage lang kostenlos testen. Die Angebote sollen wieder breit gefächert sein und von Lebensmitteln über Kosmetik und Mode bis zu Unterhaltungselektronik und weiterer Technik reichen.

In einigen Segmenten dürften die Nachlässe in diesem Jahr allerdings geringer ausfallen als 2025. Durch die Speicherkrise sind viele Komponenten teurer geworden, was sich besonders bei RAM, SSDs und Notebooks bemerkbar machen dürfte. Schnäppchenjäger müssen hier vermutlich genauer hinschauen als in den Vorjahren.