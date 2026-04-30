Ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple TV die fünfte Staffel von Trying bestätigt. Langsam aber sicher bewegen wir uns auf das Premierendatum zu. Ein paar wenige Monate müssen wir uns allerdings noch gedulden, bis die Comedy-Serie am 08. Juli startet.

„Trying – Staffel 5“ startet am 08. Juli 2026

Apple TV hat einen ersten Einblick in die fünfte Staffel der gefeierten Comedyserie „Trying“ mit der BAFTA-nominierten Esther Smith und dem für den Actor Award nominierten Rafe Spall in den Hauptrollen gegeben. Smith und Spall agieren gleichzeitig auch als Executive Producer.

Die achtteilige Comedy-Serie startet am Mittwoch, dem 8. Juli, mit der ersten Folge in die Fortsetzung. Anschließend geht es immer mittwochs mit einer neuen Folge bis zum 26. August weiter.

In der fünften Staffel müssen Nikki (Smith) und Jason (Spall) mit den Folgen des plötzlichen Auftauchens von Princess (Scarlett Rayner) und Tylers (Cooper Turner) leiblicher Mutter Kat (Charlotte Riley) vor ihrer Tür und dem damit einhergehenden Chaos, das sie in ihr geordnetes Familienleben bringt, fertigwerden.

Die Serie erreichte auf Rotten Tomatoes bisher eine Kritikerwertung von 96 Prozent.