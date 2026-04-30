Apple arbeitet an einer KI-Brille, die direkt mit den Meta Ray-Ban Smart Glasses konkurrieren soll – und MacRumors hat neue Details aus einer internen Quelle erhalten. Ein zentrales Feature: Die Brille soll sich per Handgesten bedienen lassen.

Zwei Kameras mit unterschiedlichen Aufgaben

Laut dem Bericht wird die Brille mit zwei Kameras ausgestattet sein. Eine hochauflösende Kamera ist für Fotos und Videos vorgesehen, die sich wie gewohnte iPhone-Aufnahmen teilen lassen. Eine zweite, niedrig auflösende Weitwinkelkamera soll Handgesten erkennen und Siri visuelle Eingaben liefern – ähnlich wie Apple bereits beim Vision Pro auf Gestensteuerung setzt. Gerüchten zufolge könnten auch die AirPods Pro künftig mit Kameras und Gestenunterstützung ausgestattet werden.

Kein Display, kein LiDAR – bewusst simpel gehalten

Die erste Generation der Smart Glasses wird kein Display besitzen – kein Screen, kein LiDAR, keine 3D-Kameras. Der Grund: Solche Komponenten verbrauchen zu viel Energie. Der limitierende Faktor ist die Akkugröße, da Apple die Brille möglichst schlank und leicht halten will. Spätere Versionen könnten ein integriertes Display für Augmented-Reality-Funktionen erhalten – doch für den ersten Schritt setzt Apple bewusst auf ein reduziertes Feature-Set.

Funktionsumfang ähnlich den Meta Ray-Bans

Die Brille soll Fotos aufnehmen, Videos aufzeichnen und Telefonate ermöglichen. Über Siri können Nutzer Fragen zur Umgebung stellen. Der Funktionsumfang orientiert sich damit stark an den Meta Ray-Bans, die Apple mit seinem Produkt herausfordern will.

Design aus Acetat – vier Styles in Entwicklung

Früheren Berichten zufolge testet Apple mindestens vier verschiedene Designvarianten aus hochwertigem Acetat – einem leichten, pflanzlichen Material, das strapazierfähiger und hochwertiger wirkt als herkömmlicher Kunststoff.

Die Smart Glasses werden die überarbeitete Siri-Version aus iOS 27 nutzen – also jene vollwertige Chatbot-Variante, die Apple auf der WWDC im Juni vorstellen will.

Vorschau noch 2026, Marktstart 2027?

Gerüchten zufolge könnte Apple die Brille noch in diesem Jahr voranzeigen, mit einem tatsächlichen Marktstart 2027. Es ist aber auch möglich, dass die offizielle Ankündigung erst 2027 erfolgt.