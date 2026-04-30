30GB Telekom Allnet-Flat nur 9,99 Euro mtl. (Kein Anschlusspreis)

| 20:30 Uhr | 0 Kommentare

Crash – eine Marke von Klarmobil – hat einen neuen Tarif im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom aufgelegt. Ihr erhaltet eine 30GB Allnet-Flat und zahlt wenig als 10 Euro pro Monat. Ein einmaliger Anschlusspreis fällt nicht an.

Telekom-Netz: 30GB Allnet-Flat nur 9,99 Euro mtl.

Ab sofort und zeitlich befristet gibt es einen neuen Crash-Kracher. Ihr erhaltet eine 30GB Allnet-Flat für nur 9,99 Euro monatlich. Der Anschlusspreis entfällt. Realisiert wird das Ganze im Mobilfunknetz der Telekom.

Übersicht

  • 30GB Datenvolumen
  • 5G-Netz der Telekom
  • Bis zu 50MBit/s
  • Telefon-Flat
  • SMS-Flat
  • EU-Roaming
  • eSIM-möglich
  • Flexibler Vertragsbeginn (bis zu 70 Tage)
  • nur 9,99 Euro pro Monat
  • Kein Anschlusspreis

Der Crash-Kracher kann ab sofort und zeitlich befristet gebucht werden. Wir gehen davon aus, dass der Deal nur wenige Tage gültig ist. Bei Interesse solltet ihr direkt zugreifen.

>>> Hier geht es direkt zum Crash-Kracher <<<

Kategorie: Apple

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