Crash – eine Marke von Klarmobil – hat einen neuen Tarif im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom aufgelegt. Ihr erhaltet eine 30GB Allnet-Flat und zahlt wenig als 10 Euro pro Monat. Ein einmaliger Anschlusspreis fällt nicht an.
Telekom-Netz: 30GB Allnet-Flat nur 9,99 Euro mtl.
Ab sofort und zeitlich befristet gibt es einen neuen Crash-Kracher. Ihr erhaltet eine 30GB Allnet-Flat für nur 9,99 Euro monatlich. Der Anschlusspreis entfällt. Realisiert wird das Ganze im Mobilfunknetz der Telekom.
Übersicht
- 30GB Datenvolumen
- 5G-Netz der Telekom
- Bis zu 50MBit/s
- Telefon-Flat
- SMS-Flat
- EU-Roaming
- eSIM-möglich
- Flexibler Vertragsbeginn (bis zu 70 Tage)
- nur 9,99 Euro pro Monat
- Kein Anschlusspreis
Der Crash-Kracher kann ab sofort und zeitlich befristet gebucht werden. Wir gehen davon aus, dass der Deal nur wenige Tage gültig ist. Bei Interesse solltet ihr direkt zugreifen.
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