Crash – eine Marke von Klarmobil – hat einen neuen Tarif im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom aufgelegt. Ihr erhaltet eine 30GB Allnet-Flat und zahlt wenig als 10 Euro pro Monat. Ein einmaliger Anschlusspreis fällt nicht an.

Telekom-Netz: 30GB Allnet-Flat nur 9,99 Euro mtl.

Ab sofort und zeitlich befristet gibt es einen neuen Crash-Kracher. Ihr erhaltet eine 30GB Allnet-Flat für nur 9,99 Euro monatlich. Der Anschlusspreis entfällt. Realisiert wird das Ganze im Mobilfunknetz der Telekom.

Übersicht

30GB Datenvolumen

5G-Netz der Telekom

Bis zu 50MBit/s

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

eSIM-möglich

Flexibler Vertragsbeginn (bis zu 70 Tage)

nur 9,99 Euro pro Monat

Kein Anschlusspreis

Der Crash-Kracher kann ab sofort und zeitlich befristet gebucht werden. Wir gehen davon aus, dass der Deal nur wenige Tage gültig ist. Bei Interesse solltet ihr direkt zugreifen.

>>> Hier geht es direkt zum Crash-Kracher <<<