Apple plant, Apple Intelligence und Siri tiefer in die hauseigenen Apps zu integrieren. Mit iOS 27 erweitert das Unternehmen laut einem Bericht von Bloomberg auch die Kamera-App um einen eigenen Siri-Modus.

Mehr KI in der Kamera-App

Der neue Modus reiht sich neben den bisherigen Optionen „Video“, „Foto“, „Porträt“ und „Panorama“ ein. Sobald Nutzer in den Siri-Modus wechseln, ändert sich auch die Auslöser-Schaltfläche und zeigt das Apple Intelligence-Logo, um die KI-gestützten Funktionen sichtbar zu machen.

Hinter dem Siri-Modus steckt Visual Intelligence. Diese Funktion gibt es bereits, sie war bislang aber recht versteckt. Aktivieren lässt sie sich derzeit nur durch langes Drücken der Kamera-Steuerung, eine Geste, die viele Nutzer gar nicht kennen. Die prominente Verlagerung in die Kamera-App soll genau das ändern und Visual Intelligence einer breiteren Nutzergruppe zugänglicher machen.

Mit dem Umzug und der Integration von Siri bekommt Visual Intelligence auch neue Fähigkeiten. Künftig lassen sich Nährwertangaben auf Lebensmittelverpackungen einscannen, sodass Kalorien und Makronährstoffe direkt in der Health-App landen. Außerdem können Visitenkarten und gedruckte Kontaktdaten in die Kontakte-App übernommen werden, indem Visual Intelligence Telefonnummern und Adressen ausliest. In der Wallet-App entsteht zudem eine digitale Version, sobald die Kamera physische Tickets oder Mitgliedskarten erfasst. Erste Hinweise auf diese Erweiterungen wurden bereits Mitte April im iOS-Code gefunden.

Bestehende Funktionen bleiben erhalten. So erkennt Visual Intelligence weiterhin Objekte wie Pflanzen oder Tiere, fügt Termine in den Kalender ein und leitet visuelle Informationen an ChatGPT oder die Google-Bildersuche weiter. Auch der Weg über die Kamera-Steuerung bleibt bestehen. Die Taste führt allerdings nicht mehr in die eigenständige Visual Intelligence-Oberfläche, sondern direkt in den Siri-Modus der Kamera-App.

Apple wird iOS 27 auf der Worldwide Developers Conference vorstellen, die am 8. Juni 2026 beginnt.