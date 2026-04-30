Erst vor wenigen Tagen hatten wir euch auf eine neue Kampagne aufmerksam gemacht, mit der Apple die Kombination aus iPhone und Apple Watch bewirbt. Nun hat Apple eine weitere Kampagne gestartet, mit der das Unternehmen aus Cupertino ebenfalls Gesundheitsaspekte in den Fokus rückt.

Apple hebt Gesundheits- und Rettungsgeschichten der Apple Watch hervor

Apple hat in China eine neue Kampagne mit dem Titel „Zum Glück trug ich sie“ („还好戴着它“) gestartet. Dies beinhaltet eine spezielle Podcast-Folge, in der drei Nutzer ihre persönliche Geschichten erzählen. Konkret erzählen die Nutzer, wie sie durch die Notfallfunktionen der Apple Watch gerettet wurden.

Auf der chinesischen Website von Apple gibt es zudem eine neue Rubrik „Zum Glück trug ich sie“ , in der Zitate von Apple Watch-Nutzern zu lesen sind, die ihre Geschichten über Sturzerkennung, Unfallerkennung und Herzfrequenzwarnungen erzählen.

Apples Marketingagentur TBWAMedia Arts Lab erklärt, dass die Kampagne „Zum Glück trug ich sie“ nach einer „sich entwickelnden Redewendung benannt ist, die Apple-Watch- Nutzer selbst“ nach Notfällen oder gesundheitlichen Problemen verwenden. Darüber hinaus beinhaltet die Kampagne eine Sonderfolge des Podcasts „你，静不下来“ (was so viel wie „Du kannst dich einfach nicht niederlassen“ bedeutet), moderiert von Li Jing, „einer der vertrauenswürdigsten Interviewerinnen Chinas und Apple Watch- Nutzerin“, so TBWA.

In der einstündigen Folge erzählen die drei Nutzer ihre Geschichten, darunter auch von einem lebensrettenden Notruf nach einem schweren Autounfall, bei dem der Nutzer bewusstlos wurde.