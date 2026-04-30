Porsche und Apple knüpfen mit einer Sonderlackierung an eine gemeinsame Motorsport-Geschichte aus dem Jahr 1980 an. Im vierten Lauf der IMSA WeatherTech SportsCar Championship treten am Laguna Seca Raceway zwei Porsche 963 in einem Design an, das vom damaligen Apple-Computer-Schriftzug auf einem Porsche 935 K3 inspiriert ist.

Hommage an den Porsche 935 K3 von 1980

Anlass der Aktion sind das 75-jährige Bestehen von Porsche Motorsport und der 50. Jahrestag der Apple-Gründung. Der 935 K3 trug 1980 erstmals das Apple-Logo und ging in jenem Jahr unter anderem in Le Mans an den Start. Die jetzige Lackierung greift dieses historische Erscheinungsbild auf.

Oliver Schusser, Vice President von Apple Music, Sports und Beats, verwies in einer Pressemitteilung auf die lange Verbindung beider Unternehmen, die mit dem Rennwagen von 1980 begann. Apple sei stolz, zum 50. Firmenjubiläum erneut mit Porsche zusammenzuarbeiten und mit dem Design an die ursprüngliche Lackierung zu erinnern. Thomas Laudenbach, Vice President von Porsche Motorsport, bezeichnete beide Marken als Ikonen, die für Innovation und kontinuierliche Weiterentwicklung an den Standorten Zuffenhausen, Weissach und Cupertino stehen.

Der Laguna Seca Raceway liegt rund 130 Kilometer südlich des Apple Park. In dem Rennen werden die beiden Porsche 963 über zwei Stunden und 40 Minuten um den Sieg fahren. Im Wagen mit der Startnummer 6 wechseln sich Kévin Estre aus Frankreich und der Belgier Laurens Vanthoor ab, während sich der Franzose Julien Andlauer und der Brasilianer Felipe Nasr das Auto Nummer 7 teilen, das nach den Siegen in Daytona und Sebring derzeit die IMSA-Gesamtwertung anführt. Das Rennen findet am 3. Mai statt.